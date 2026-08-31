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Kültürel mirasla sahaya: Orduspor 1967’nin Göktürkçe forması konuşuluyor

Orduspor 1967'nin 2026-2027 formaları 'Toprak, Ruh ve Şeref' temasıyla tanıtıldı; siyah formadaki Göktürkçe yazı ve Orhun motifleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kültürel mirasla sahaya: Orduspor 1967’nin Göktürkçe forması konuşuluyor

Orduspor 1967'nin yeni formaları:

TFF 3. Lig temsilcisi Orduspor 1967, 2026-2027 sezonu için hazırladığı üç özel tasarımı 'Toprak, Ruh ve Şeref' konseptiyle taraftarına sundu. Kulübün lansmanında yerel üretimden, Ordu'nun fındık emeğinden, doğasından ve Altınordu mirasından ilham alan detaylar ön plana çıktı. Tanıtım, hem şehrin hem de kulübün kurumsal kimliğine vurgu yapan görsel unsurlarla desteklendi.

Siyah formanın öne çıkan unsurları:

Koleksiyonun en çok konuşulan parçası siyah zeminli forma oldu. Formada, Orhun Kitabeleri'nden esinlenen tarihî motifler ve altın renkli detaylarla işlenen Göktürkçe ifadeler yer alıyor; özellikle 'Tanrı Türk'ü Korusun' yazısı dikkat çekti. Bu motif ve yazı kombinasyonu, kadim Türk kültürünü modern spor tasarımıyla buluşturarak hashtag'ler ve paylaşımlarla kısa sürede gündeme taşındı.

Sosyal etki ve kulüp tanıtımı:

Sosyal medya platformlarında binlerce yorum ve paylaşım alan formalar, yeni sezon öncesinde kulübün tanıtımına somut katkı sağladı. Siyah formanın yaratığı görsel etki, hem yerel hem de ulusal ölçekte tartışma başlattı; taraftarlar ve sporseverler tasarımın tarihî göndermelerini ve estetik değerini gündeme taşıdı.

Öte yandan, Orduspor 1967 takımı maçlara çıkarken yeni sezonda Ozan Erhan Çerkezoğlu'nun 'Türk'üm ben' müziği ve sözleri eşliğinde sahaya çıkacak. Bu tercih, kulübün tanıtım kampanyasıyla bütünleşen ritüelistik bir unsur olarak değerlendiriliyor ve maç günü atmosferine ayrı bir kimlik kazandırması bekleniyor.

TFF 3. LİG TEMSİLCİSİ ORDUSPOR 1967’NİN 2026-2027 SEZONU İÇİN TANITTIĞI YENİ FORMALAR GENİŞ YANKI...

TFF 3. LİG TEMSİLCİSİ ORDUSPOR 1967’NİN 2026-2027 SEZONU İÇİN TANITTIĞI YENİ FORMALAR GENİŞ YANKI UYANDIRDI. ÖZELLİKLE ÜZERİNDE GÖKTÜRK ALFABESİYLE ‘TANRI TÜRK’Ü KORUSUN’ İFADESİNİN VE ORHUN KİTABELERİ’Nİ SİMGELEYEN TARİHÎ MOTİFLERİN YER ALDIĞI SİYAH FORMA, KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINA GİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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