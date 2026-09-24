Kültürel mirastan sinemaya yeni köprü: Türkiye ve Özbekistan iş birliğini genişletiyor

İki ülke kültürel alanlarda kapsamlı iş birliği için mutabakata vardı

Türkiye ile Özbekistan, köklü kültürel bağlarını pekiştirmek amacıyla Taşkent'te yeni bir adım attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov arasındaki görüşmelerin sonucunda, iki ülke arasında “Kültür Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı” imzalandı. Görüşmeler, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşti ve taraflar kültürel mirasın korunmasından sanatçı ve uzman değişimlerine kadar geniş bir gündem üzerinde uzlaştı.

Kültürel miras ve uzman değişimleri:

Ersoy ile Nazarbekov, Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi'ndeki ikili görüşmede, 2026-2027 Yılları Kültür İşbirliği Planı çerçevesinde somut projelerin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Mutabakat kapsamında restorasyon ve konservasyon alanlarında Türkiye'nin sahip olduğu deneyimin Özbek uzmanlarla paylaşılması ve karşılıklı uygulamalı eğitimlerin artırılması öne çıktı. Özellikle vakıf eserleri ve arkeoloji çalışmalarına yönelik iş birliğinin genişletilmesi planlanıyor.

Görüşmede, Taş Tepeler Projesi kapsamında düzenlenen Arkeoloji Yaz Okuluna Özbek araştırmacıların katılımı örnek gösterildi; aynı zamanda Türk arkeologların Özbekistan'daki kazı ve araştırmalarda daha aktif rol almasının bilimsel iş birliğini güçlendireceği kaydedildi. Bu yaklaşım, iki ülkenin ortak tarihî mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefleriyle doğrudan ilişkilendirildi.

Sanat, festivaller ve gece müzeciliği uygulaması:

Taraflar, halk dansları ve sahne sanatlarını ortak çalışma alanı haline getirme konusunda mutabık kaldı. Türkiye’de uygulanan gece müzeciliği modelinin paylaşılması da görüşmelerde yer aldı; bu uygulamanın 2025'te 1 milyonun üzerinde ziyaretçi çektiği ve 2026'da 22 müze ve ören yerinde sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Böylece müze deneyiminin erişilebilirliğinin ve kültürel etkinliklerin çeşitlendirilmesinin desteklenmesi hedefleniyor.

Sinema ve görsel-işitsel ortak yapımlar:

Sinema alanında da yeni adımlar atıldı. Ersoy, 'Türkistanlı Bahadırlar' filminin çekim sürecinin başlamasının ortak yapım işbirliğine ivme kazandırdığını belirtti ve iki ülke arasında Görsel-İşitsel Ortak Yapım Anlaşmasının hayata geçirilmesinin sektörler arası iş birliğini kalıcılaştıracağını vurguladı. Mutabakatın, yapım, dağıtım ve eğitim alanlarında yeni projeler için zemin hazırlaması bekleniyor.

İmza töreni ve önümüzdeki adımlar:

Görüşmelerin ardından, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Filarmoni Orkestrası arasında 'Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı. Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen tören, müzik ve sahne sanatları alanındaki iş birliğinin genişletilmesine yönelik somut bir adım olarak kayda geçti. Taraflar, karşılıklı uzman değişimleri, ortak festivaller, sahne sanatları projeleri ve sinemada ortak yapımlarla iş birliğini önümüzdeki dönemde uygulamaya koymayı taahhüt etti.

Mutabakat zaptı, iki ülkenin ortak kültürel mirasını koruma, sanat ve bilimsel iş birliklerini derinleştirme yönünde atılan adımları sistematik hale getirmeyi amaçlıyor. Önümüzdeki dönemde somut proje takvimleri ve uygulama mekanizmaları üzerinde çalışılacak.

TÜRKİYE İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDA KÖKLÜ KÜLTÜREL BAĞLARI YENİ ÇALIŞMALARLA GÜÇLENDİRMEK İÇİN ‘KÜLTÜR ALANINDA İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI’ İMZALANDI.