Kültürpark edebiyatla canlandı: İZKİTAP-8 kapılarını açtı

İZKİTAP-8 kapılarını açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP-8 İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark'ta kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuara giriş ücretsiz olup, ziyaret saatleri her gün 10.00-20.00 arasında olacak. Etkinlikler 27 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didim Simsaroğlu, fuarın onur konuğu yazar, akademisyen ve psikolog Gündüz Vassaf, konsoloslar, yazarlar, sanatçılar ve çok sayıda İzmirli katıldı. Tören kapsamında Başkan Vekili Yıldır, onur konuğu Vassaf'a plaket takdim etti ve protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesildi.

Açılış konuşmasında Yıldır, İzmir'de okuma kültürünü güçlendirecek kamusal alanların artmasının hedeflendiğini vurguladı ve Kültürpark'taki Hasan Ali Yücel ile İlber Ortaylı Kütüphaneleri'ne dikkat çekti: "Bu sayede İzmirliler Kültürpark’ta yıl boyu kitaplarla iç içe yaşıyor. İZKİTAP da bu hedefin en canlı buluşmalarından biridir."

Onur konuğu ve kitap-sanat vurgusu:

Fuarın onur konuğu Gündüz Vassaf, sanatın insanlığın ortak hafızasında kalıcı olduğuna işaret ederek, "Nice diller, nice dinler yok oldu. Her şey unutuluyor. Unutulmayan tek şey sanatımız. Bir gün bu gezegen yok olana kadar kalacak tek şey sanatımız" dedi. Vassaf, sanatın insan için doğal bir ihtiyaç olduğunu, zamanla ise meslek ve tüketim nesnesine dönüştüğünü belirtti.

Didim Simsaroğlu da insanlığın hızlı bir çağ değişiminden geçtiğini söyleyerek teknoloji ve okuma ilişkisine dikkat çekti: "Makine yazabiliyor, evet. Ne yazacağını bizim yazdıklarımızdan öğrendi. İnsan okumayı ve yazmayı bırakırsa makinenin öğreneceği tek şey kendi yankısı olur."

Program, yayınevleri ve yazar buluşmaları:

Fuarda yaklaşık 200 yayınevi ve kurum yer alacak. Toplamda 400'e yakın yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçı okurlarla buluşacak; dokuz günlük program boyunca söyleşi ve imzaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kültür-sanat etkinliği düzenlenecek. İZKİTAP, 50'ye yakın söyleşi ve imza etkinliğiyle Kültürpark'ı edebiyatın önemli buluşma noktalarından biri haline getiriyor.

İmza programında yer alan isimler arasında Ahmet Şerif İzgören, Ali Nesin, Aytül Akal, Başak Sayan, Behiç Ak, Ediz Hun, Feyza Hepçilingirler, Haydar Ergülen, Hidayet Karakuş, Işıl Işık, Mavisel Yener, Mustafa Balbay, Naim Babüroğlu, Nilüfer Açıkalın, Polat Özlüoğlu, Pucca, Saygı Öztürk, Sinan Meydan, Suat Çağlayan ve Zeynep Oral gibi tanınmış kalemler bulunuyor. Çocuk ve gençlik edebiyatının sevilen yazarları da söyleşi ve imza etkinliklerinde yer alacak.

Sergiler ve eşlik eden etkinlikler:

Kültürpark, kitapların yanı sıra çeşitli sergilere de ev sahipliği yapıyor. Atlas Pavyonu'nda "ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi", Pakistan Pavyonu'nda "Kültürpark 90 Yaşında" ve eski Göl Gazinosu'nda "Açılışa Doğru" sergileri gezilebilecek. Ayrıca "Sanatın Durakları - Hüseyin Terzioğlu Koleksiyonu" fuarın ilk üç gününde Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

İzmir'de eş zamanlı edebiyat festivali:

İZKİTAP ile eş zamanlı düzenlenecek olan ve "Edebiyat İyileştirir" temalı Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali ise 24-27 Eylül tarihlerinde Kültürpark ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Festival onur konukları Alberto Manguel ve Zülfü Livaneli olacak; Türkiye'den ve dünyadan yazar, şair, düşünür ve sanatçılar festivale katılacak.

İZKİTAP, yayınevleri, sahaflar, sivil toplum kuruluşları, medya ve kültür kurumlarını bir araya getirerek kentteki okullardan gelecek öğrenciler, kitapseverler ve profesyoneller için zengin bir buluşma zemini sunuyor. Protokol üyelerinin stant ziyaretleriyle başlayan fuar, okurların yazarlarla doğrudan temas kurabileceği bir platform olarak dokuz gün boyunca açık kalacak.

PROTOKOL ÜYELERİNİN KATILIMIYLA KURDELELERİN KESİLMESİNİN ARDINDAN İZKİTAP - 8. İZMİR KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI.