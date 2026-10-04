Kültürpark'ta Celal Atik spor salonu FIBA standartlarına uygun hale getirildi

Celal Atik Spor Salonu baştan sona yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark içindeki Celal Atik Spor Salonunda kapsamlı bir bakım ve yenileme çalışması tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü müdahalelerle salon, sporcular ve yurttaşlar için daha güvenli ve modern koşullara kavuşturuldu.

zemin ve iç mekan çalışmaları:

Spor salonunun yaklaşık 1.000 metrekarelik ana spor sahasının zemini tamamen yenilendi ve saha FIBA standartlarına uygun, onaylı bir spor zemini haline getirildi. Ayrıca iç mekanlarda yaklaşık 2.000 metrekarelik alanda boya çalışmaları yapılarak salonun görünümü daha ferah ve çağdaş bir yapıya getirildi.

çatı, aydınlatma ve teknik altyapı:

Yaklaşık 3.500 metrekarelik çatı yüzeyine püskürtme polyurea esaslı su yalıtımı uygulandı; bu sayede yapının yağmur ve dış etkenlere karşı korunması hedeflendi. Aydınlatma sistemi de yenilenerek önceki 125 adet 400 watt projektörler yerine 180 watt yüksek tavan armatürleri montajı yapıldı. Bu değişiklikle toplam elektrik tüketimi 50 kilowatt seviyesinden yaklaşık 17 kilowatt seviyesine geriledi ve enerji tüketiminde yaklaşık %66 tasarruf sağlandı.

Buna ek olarak yangın güvenliğini artırmak amacıyla yangın suyu deposu ve hidrofor sistemleri yenilendi. Havuz makine dairesindeki havalandırma sistemi ile havuz pompa grupları da modernize edilerek teknik altyapıda bütüncül bir iyileştirme sağlandı.

belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü'nde görev yapan inşaat mühendisi Tolga Kanpolat, çalışmanın Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Spor Kenti İzmir" vizyonu doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti. Kanpolat, "Cemil Başkanımızın kente ve insanlara verdiği değer doğrultusunda spor salonunda yenileme işlemlerini yaptık. Başkanımızın vizyonu doğrultusunda kentimize güzel bir tesis kazandırdık. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olarak daha güzel, modern tesisleri yapmaya devam edeceğiz. İzmir’in her bölgesinde yeni projeler üretmeye, sahaların ve spor salonlarının yapılmasına, yenilenmesine devam edeceğiz" dedi.

Çalışmalarla Celal Atik Spor Salonu, hem ulusal hem yerel düzeyde düzenlenecek etkinlikler ve günlük kullanım için daha donanımlı bir tesise dönüştürülmüş oldu. Yenileme, enerji verimliliği ve teknik iyileştirmeler açısından örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KÜLTÜRPARK’TAKİ CELAL ATİK SPOR SALONU’NU BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİ