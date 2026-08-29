Kültürpark’ta omuz omuza: Bursa Büyükşehir'den taraftara ulaşım ve dev ekran desteği

Bursa Büyükşehir'den taraftara destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, deplasmana giden yeşil beyazlı taraftarlara ulaşım desteği sundu. Kayseri'ye gidemeyenler ise Kültürpark göl kenarında kurulan dev ekranda bir araya geldi ve karşılaşmayı omuz omuza takip etti.

maçı Kültürpark'ta izlemek için kurulan organizasyon:

Trendyol 1’inci Lig'in dördüncü hafta mücadelesinde Metro Holding Kayserispor ile oynanan karşılaşma, Kültürpark'ta kurulan dev ekranda canlı yayınlandı. Çok sayıda Bursaspor taraftarı, belediyenin sağladığı ulaşım desteği ve izleme alanı sayesinde göl kenarında toplandı.

taraftar tepkisi ve maçın kritik anları:

Sahadaki çekişmeli karşılaşmanın ikinci yarısında Bursaspor, 58. ve 77. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 galip geldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Kültürpark adeta bayram yerine döndü; taraftarlar coşku içinde galibiyeti kutladı ve belediyeye teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba etkinliğe ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Bursaspor aşkı yere göre sığmaz. Kültürpark’ta dev ekran başında hemşehrilerimiz omuz omuza, tek yürek oldu. Sahadaki mücadelesi ve aldığı galibiyetten dolayı Bursaspor’umuzu gönülden tebrik ediyorum. Şehrimizin en güçlü markalarından biri olan Bursaspor’umuzu her alanda desteklemeye devam edeceğiz"

Etkinlik, belediyenin hem deplasmana giden taraftarlara sağladığı kolaylık hem de şehir merkezinde ortak bir izleme deneyimi sunarak Bursaspor'a verilen desteği pekiştirdi.

BÜYÜKŞEHİR İLE YEŞİL BEYAZ TEK YÜREK