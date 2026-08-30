Kültürpark'ta oyun, teknoloji ve sahne: 95. İzmir Enternasyonal Fuarı gençlere ve çocuklara özel

95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda gençlere ve çocuklara özel program

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından "Fuar şehrin kalbinde" sloganıyla düzenlenen 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, 5-13 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta ziyaretçilerini ağırlayacak. Folkart ana sponsorluğunda ve Migros etkinlik sponsorluğunda gerçekleştirilecek fuar, gençler ile çocuklara yönelik zengin bir etkinlik takvimi sunuyor.

gençlik alanı: teknoloji, oyun ve yarışlar:

Gençlik Alanı, 5-13 Eylül tarihlerinde her gün 17.00-21.00 saatleri arasında açık olacak. Alan, teknoloji destekli oyunlardan refleks, hız ve dayanıklılık gerektiren meydan okumalara kadar farklı deneyimler içeriyor. Katılımcılar Dijital XOX ile klasik üç taş oyununu dijital ortamda oynayabilecek, Smoothie Bike ile pedal çevirerek kendi içeceklerini hazırlayabilecek.

Etkinlikler arasında Run Challenge testi, Slot Car minyatür pist yarışları ve eleme usulü turnuvalar, Dijital Grafiti ile dijital eser üretimi ve Robo Surfer ile denge-refleks deneyimleri yer alıyor. Bu alan, katılımcılara hem eğlence hem de rekabetçi deneyim olanağı sağlıyor.

çocuk etkinlikleri: kahramanlar, tematik alanlar ve interaktif deneyimler:

Çocuklara özel programlar ise 5-13 Eylül tarihleri arasında her gün 18.00-22.00 saatlerinde düzenlenecek. Çizgi kahramanlar ve maskotların yer aldığı gösteriler, dans ve müzik performansları ile tematik oyun alanları çocukları bekliyor. Fuarda Şirinler, Maşa ile Koca Ayı, Robocar Poli, Jurassic Age, Gupi ve Kucho gibi karakterlerle buluşma imkanı olacak.

Deneyim alanları arasında Hot Wheels Deneyim Alanı hız ve keşif odaklı parkurlarla yer alırken, Dinoverse Dinozor Deneyim Alanı VR gözlükleri ve özel dekorlarla tarih öncesi canlıları çocuklarla buluşturacak. Barbie Temalı Etkinlik Alanı spor, dans, müzik ve sanat atölyeleri sunacak; Angry Birds Eğlence Alanı ise hareket ve etkileşim ağırlıklı oyunlarla öne çıkacak.

Fuarın gençlik ve çocuk programları, katılımcılara hem fiziksel aktivite hem de dijital etkileşim imkânı sağlayarak ailelere farklı yaş grupları için kapsamlı bir eğlence seçeneği sunuyor. Etkinlikler ücretsiz veya fuar içi düzenlemelere göre planlanmış özel oturumlar şeklinde gerçekleştirilebiliyor; ziyaret saatleri ve program detayları fuar duyurularıyla paylaşılacak.

5-13 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK 95. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI, TEKNOLOJİ, OYUN, SPOR VE EĞLENCEYİ BİR ARAYA GETİREN ÖZEL ETKİNLİK ALANLARIYLA GENÇLER VE ÇOCUKLARI AĞIRLAYACAK.