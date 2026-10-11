Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Kulu kavşağında pancar yüklü tır bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesi Dinek Mahallesi Kavşağı'nda saat 05.30'te pancar yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi; sürücü E.P. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kulu kavşağında pancar yüklü tır bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Kulu kavşağında pancar yüklü tır bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, pancar yüklü bir tırın bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, Konya-Ankara kara yolu Dinek Mahallesi Kavşağı yakınlarında kaydedildi.

Kaza anı ve araçta yaşanan hasar:

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan ve E.P. tarafından kullanılan pancar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır bariyerlere çarparak sürüklendi ve devrildi. Dorse üzerinde bulunan pancarlar yola ve şarampole saçıldı; kazanın etkisiyle tırda önemli ölçüde hasar oluştu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralanan sürücü E.P., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ve tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, kara yolunda meydana gelen kazalar nedeniyle sürücüleri sabah saatlerinde dikkatli olmaya ve hız ile yol koşullarına uygun davranmaya çağırdı. Olayın ardından yolda oluşan taşın ve pancar döküntülerinin temizlenmesi çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KONYA&#039;NIN KULU İLÇESİNDE PANCAR YÜKLÜ TIR KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE PANCAR YÜKLÜ TIR KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gorkha'da Budhi Gandaki taşkını: köyleri sürükleyen selde beş kişi kayıp
images

MHP'li konvoyda Afşin-Göksun yolunda kaza: bir kişi öldü, dört kişi yaralandı
images

Park manevrasında hata: Beşiktaş'ta otomobil binanın bahçesine uçtu
images

Kahramankazan'da rüzgarla yayılan orman yangını ekiplerin çalışmasıyla kontrol a...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İncirliova’da Kaya’dan güven mesajı: takım ruhu ilçeyi sahada temsil edecek

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Akyaka'da sonbahara inat yazdan kalma yoğunluk

MHP'li konvoyda Afşin-Göksun yolunda kaza: bir kişi öldü, dört kişi yaralandı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi