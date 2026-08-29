Kulübün yükü herkesin: Sarıyer'e sahip çıkma çağrısı

sarıyer başkanı çağrısı:

Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Ahmet Emre Yaldız, kulübe sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak ilçedeki kurumları, işletmeleri ve iş insanlarını sponsorlukla destek vermeye davet etti. Yaldız, çağrısını yazılı açıklamayla duyurdu ve sponsorluk kavramını "bağış" olarak değil, ilçenin geleceğine yapılan yatırım şeklinde tanımladı.

"Sponsorluk bir bağış değil; bu ilçenin gençliğine, tarihine ve ortak değerine sahip çıkmaktır. Biz mücadeleden kaçmayacağız. Ama Sarıyer’in de kendi takımını yalnız bırakmaması gerekiyor" sözleriyle başkan, kulübün yalnız bırakıldığını ve daha geniş bir destek gerektiğini belirtti.

yapılan yatırımlar ve mevcut durum:

Yaldız açıklamasında göreve geldiklerinden bu yana hem A takımın saha içi başarısına hem de kulübün geleceğine yatırım yaptıklarını belirtti. Altyapıya iki servis aracı alındığı; banyo, lavabo ve soyunma odalarının yenilendiği; fitness salonunun baştan oluşturulduğu ve bir analiz odası kurulduğu kaydedildi. Tesisler U11 ve U12 takımlarının maçlarına açıldı, kamp binasının yanındaki ek bina A takım futbolcuları için konaklama alanına dönüştürüldü ve kamp mutfağının malzemeleri yenilendi.

Yönetim, kulübün kurumsal yapılanmasını yeniden ele aldıklarını, Sarıyer Store'un açıldığını ve online ile fiziki mağazacılık tarafının geliştirildiğini aktardı. Reklam ve görünürlük alanları genişletilerek, destek veren markalara daha fazla değer sunacak yeni imkanlar oluşturulduğu belirtildi.

Bütün bu çalışmaların mevcut imkanlar zorlanarak yapıldığına dikkat çeken Yaldız, gerekli mercilerle defalarca görüşülmesine rağmen kulübün hak ettiği tesislere kavuşamadığını ifade etti. Ayrıca geçen sezondan yalnızca bir yerli ve bir yabancı futbolcuya borç kaldığını, diğer tüm futbolcuların alacaklarının kapatıldığını açıkladı. Yaldız, yaklaşık bir buçuk yıldır kulübün sorunlarını çözmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

yerel sorumluluk ve çağrının kapsamı:

Başkan, Sarıyer esnafının imkanları ölçüsünde destek verdiğini ve hepsine teşekkür ettiğini belirtti; ancak esnaf dışındaki kurumlardan neredeyse hiç sponsorluk gelmediğini vurguladı. Yaldız, şehir takımlarının arkasında belediyeler, büyük şirketler ve güçlü yerel desteklerin bulunduğunu söyleyerek bu desteğin Sarıyer'den de beklenmesi gerektiğini ifade etti.

"Bu bir serzeniş olduğu kadar açık bir çağrıdır: Sarıyer’de kazanan, büyüyen ve marka olan bütün kurumları Sarıyer Spor Kulübü’ne sahip çıkmaya davet ediyorum," diyerek Yaldız, sponsorlukların hem kulübün hem de ilçenin ortak değerine katkı sağlayacağını hatırlattı. Başkan son olarak, "Başarısı hepimizin olduğu gibi, yükü de hepimizin olmalıdır" mesajını iletti.

SARIYER SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET EMRE YALDIZ