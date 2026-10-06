Kulu'da Bozan Mahallesi'nde traktör yangını söndürüldü, maddi hasar oluştu

Kulu'da Bozan Mahallesi'nde traktör yangını:

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde, K.B.'ye ait traktörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve traktörde maddi hasar meydana geldi.

Müdahale:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

İnceleme ve tespit:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer inceleme başlattı; yapılacak tespitlerle hasarın boyutu netleşecek.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE BİR TRAKTÖRDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.