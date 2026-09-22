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Kulu'da öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde ve servislerde sıkı denetim

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü, okul giriş-çıkış saatlerinde okul çevreleri ve öğrenci servislerinde belge ve mevzuat denetimlerini yoğunlaştırdı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kulu'da öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde ve servislerde sıkı denetim

denetim kapsamı:

Konya'nın Kulu ilçesinde görev yapan Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okullar ve çevrelerinde denetimlerini artırdı. Ekipler, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde okul çevrelerinde kontroller gerçekleştirirken, öğrenci servislerini de tek tek durdurarak inceledi.

Trafik ekipleri tarafından durdurulan servis araçlarında sürücü ve araç belgeleri ile servislerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Denetimlerde araçların çalışma koşulları ve belgelerin eksiksizliği üzerinde duruldu.

amaç ve önlem odaklı uygulama:

Uygulamanın temel amacı, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşmalarının sağlanması ve okul çevrelerinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesidir. Bu kapsamda yapılan kontrollerin rutin hale getirildiği kaydedildi.

uygulamanın devamı:

Yetkililer, denetimlerin planlı ve düzenli şekilde sürdürüleceğini belirtti ve uygulamaların devam edeceği ifade edildi.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL ÇEVRELERİ İLE ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE YÖNELİK...

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL ÇEVRELERİ İLE ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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