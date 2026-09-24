Kuluncak turizmi için 50 yataklı yeni otel inşa ediliyor

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde turizm ve konaklama kapasitesini artırmayı amaçlayan yeni bir otel projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında modern bir konaklama tesisi olarak planlanan yatırımla ilçeye gelen ziyaretçilere daha iyi hizmet sunulması hedefleniyor.

Projenin amacı ve beklenen etkileri:

İlçenin turizm potansiyeline katkı sağlaması beklenen tesisin 50 yataklı ve 16 odalı olarak planlandığı bildirildi. Bu düzenlemenin, Kuluncak’ın konaklama altyapısını güçlendirerek ziyaretçi deneyimini iyileştirmesi ve bölgeye olan ilgiyi artırması öngörülüyor.

Çalışmaların son durumu:

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, projenin ilçenin gelişimine ve geleceğine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Sahada devam eden inşaat çalışmalarının sürdüğü ve projenin tamamlanmasıyla ilçenin hizmet kapasitesinde artış bekleniyor.

Yerel yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından bölgedeki konaklama seçeneklerinin çeşitleneceğini ve ziyaretçilere sunulan imkanların genişleyeceğini vurguluyor. Projenin, Kuluncak’ın turizm altyapısının güçlenmesine doğrudan etki etmesi hedefleniyor.

MALATYA'NIN KULUNCAK İLÇESİNDE, TURİZM VE KONAKLAMA KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA YAPIMINA BAŞLANAN 50 YATAKLI VE 16 ODALI OTEL PROJESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.