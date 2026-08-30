Kuluncak'ta 30 Ağustos coşkusu ve anma töreni

Kuluncak'ta 30 Ağustos töreni

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Törene Kuluncak Kaymakamı Gizem Bayguş, Belediye Başkanı Erhan Cengiz, MHP İlçe Başkanı Cahit Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Boyraz ile ilçe kurum amirleri katıldı.

törenin akışı:

Program kapsamında tebrik kabul, çelenk sunma ve kutlama töreni gerçekleştirildi. İlçe protokolünün hazır bulunduğu etkinliklerde toplumsal dayanışma ve anma ön plana çıktı.

belediye başkanının mesajı:

Erhan Cengiz yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen tebrik kabul, çelenk sunma ve kutlama töreni programına katıldık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum" dedi.

Kutlamalar, ilçede milli birlik ve geçmişin hatırlanmasına vurgu yaparken, yerel yöneticilerin katılımı ile sürdü.

KULUNCAK’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI