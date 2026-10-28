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Kuluncak'ta birlik ve müreffeh gelecek vurgusu: başkan Cengiz'ten 29 ekim mesajı

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, 29 Ekim'de Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak birlik ve cumhuriyet değerlerine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 19:42

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kuluncak'ta birlik ve müreffeh gelecek vurgusu: başkan Cengiz'ten 29 ekim mesajı

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz'in 29 Ekim mesajı:

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Cumhuriyet'i büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını bildirdi.

Atatürk ve kahramanlara vefa:

Cengiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Birlik, beraberlik ve cumhuriyet değerleri:

Belediye başkanı mesajında cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Mesajının sonunda Cengiz, başta Kuluncaklı vatandaşlar olmak üzere tüm milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

KULUNCAK BELEDİYE BAŞKANI ERHAN CENGİZ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI...

KULUNCAK BELEDİYE BAŞKANI ERHAN CENGİZ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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