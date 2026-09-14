Dolar 48,6196 +0,13%
Euro 56,1468 -0,31%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.747,98 -2,09%
EUR/USD 1,1545 -0,48%
Brent Petrol 108,25 +3,48%
--°

Kuluncak'ta yeni eğitim yılı için destek ve temenniler

Erhan Cengiz ve Ahmet Boyraz, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Çetin'i ziyaret edip yeni eğitim öğretim yılı için başarı dileklerini iletti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kuluncak'ta yeni eğitim yılı için destek ve temenniler

ziyaretin ayrıntıları:

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Çetin'i ziyaret etti. Yapılan görüşmede yeni dönemin hayırlı olması temennileri iletildi.

ziyaretin amacı:

Görüşmede, öğrenciler ve öğretmenler başta olmak üzere eğitim camiasının beklentileri ve yeni döneme yönelik hazırlıklar ele alındı. Ziyaret, yerel yönetim ile eğitim kurumları arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

başkan cengiz'in mesajı:

Yeni eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamız için başarılı, verimli ve güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarı kıymetli öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum

Ziyaret, ilçede eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve verimli sürdürülmesi için ortak çaba ve destek vurgusuyla sonlandırıldı.

KULUNCAK BELEDİYE BAŞKANI ERHAN CENGİZ (ORTADA) VE AK PARTİ KULUNCAK İLÇE BAŞKANI AHMET BOYRAZ...

KULUNCAK BELEDİYE BAŞKANI ERHAN CENGİZ (ORTADA) VE AK PARTİ KULUNCAK İLÇE BAŞKANI AHMET BOYRAZ (SOLDA) YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ ÇETİN’İ (SAĞDA) ZİYARET EDEREK YENİ DÖNEMİN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bolat'tan büyüme değerlendirmesi: milli gelir ve istihdamdaki sıçrama
images

Tarihi konak aile destek merkezine dönüştü: Kastamonu'da sosyal hizmetlerde yeni...
images

İran Yemen olaylarıyla bağlantımızı reddetti
images

Yatırımlarla büyüyen Antalya: altyapı ve ulaşımda milyar liralık atılım

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cide Kasaba Mahallesi'nde tartışma bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı, şüpheli tutuklandı

Bursa'da tırla çarpışan iki genç için son veda

Çankırı'da yeni eğitim yılı coşkusu: ilköğretim haftası etkinlikleri başladı

Kayıp 11 aylık bebek soruşturmasında çelişkili ifadeler: anne bu kez cinayeti işaret etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu