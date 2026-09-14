Kuluncak'ta yeni eğitim yılı için destek ve temenniler

ziyaretin ayrıntıları:

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Çetin'i ziyaret etti. Yapılan görüşmede yeni dönemin hayırlı olması temennileri iletildi.

ziyaretin amacı:

Görüşmede, öğrenciler ve öğretmenler başta olmak üzere eğitim camiasının beklentileri ve yeni döneme yönelik hazırlıklar ele alındı. Ziyaret, yerel yönetim ile eğitim kurumları arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

başkan cengiz'in mesajı:

Yeni eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamız için başarılı, verimli ve güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarı kıymetli öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum

Ziyaret, ilçede eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve verimli sürdürülmesi için ortak çaba ve destek vurgusuyla sonlandırıldı.

KULUNCAK BELEDİYE BAŞKANI ERHAN CENGİZ (ORTADA) VE AK PARTİ KULUNCAK İLÇE BAŞKANI AHMET BOYRAZ (SOLDA) YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ ÇETİN’İ (SAĞDA) ZİYARET EDEREK YENİ DÖNEMİN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ.