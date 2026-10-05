Kulüp lisanslarında 44 ulusal, 11 UEFA lisansı verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu için yürütülen Kulüp Lisans Sürecinin tamamlandığını açıkladı. Profesyonel liglerde yer alan başvurular, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirildi.

değerlendirme ölçütleri:

Başvurular; sportif, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler çerçevesinde incelendi. Kurulun kararı, kulüplerin bu alanlardaki uygunluk ve eksikliklerine göre şekillendi.

ulusal lisans verilen kulüpler:

İncelemeler sonucunda Kurul, Trendyol Süper Lig'den Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor; Trendyol 1. Lig'den Bandırmaspor, Bursaspor, Kayserispor; TFF 2. Lig'den ise Ankaraspor, Erbaaspor, Erzincan Futbol Yatırımları, Fethiyespor, Güzide Gebze Spor Kulübü, Isparta 32 Spor Kulübü, Şanlıurfaspor, Menemen Futbol Kulübü, Sakaryaspor, Elazığspor, Somaspor kulüplerine ulusal lisans verdi.

eksiklik ve ceza uygulamaları:

Kurul, verilen süreler içinde eksikliklerini tamamlayamayan bazı kulüplere ise disiplin yaptırımı uyguladı. Bu kapsamda Arnavutköy Belediyesi Futbol SK, Adana Demirspor, Hatayspor, İskenderunspor, MKE Ankaragücü, Serik Spor Futbol, İnegölspor kulüplerine puan tenzili cezası verildi.

Sonuç olarak, 2026-2027 sezonunda üst üç ligde yer alan kulüpler arasından 11 kulübe UEFA, 44 kulübe Ulusal Lisans verildi. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 3'ü UEFA Lisansı aldı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), 2026-2027 KULÜP LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI. PROFESYONEL FUTBOL LİGLERİNDE MÜCADELE EDEN KULÜPLERDEN 11'İ UEFA, 44'Ü ULUSAL LİSANS ALDI.