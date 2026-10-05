Dolar 49,1627 +0,10%
Euro 55,1373 -0,02%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.584,69 +0,22%
EUR/USD 1,1222 -0,01%
Brent Petrol 100,45 +0,13%
--°

Kulüp ve dernek ayrımı: Samsunspor'dan PFDK'ya resmi itiraz

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sevk listesinde adı geçen 7 kişinin kulüp A.Ş. ile bağlantılı olmadığını, dernek yöneticileri olduğunu duyurdu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kulüp ve dernek ayrımı: Samsunspor'dan PFDK'ya resmi itiraz

Samsunspor resmi açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya gönderdiği listede yer alan Samsunspor bağlantılı isimler hakkında kulüp yönetimi açıklama yayımladı. Başkan Yüksel Yıldırım imzalı metinde, adı geçen kişilerin kulübün işletme yapısı içinde idari ve resmi bir bağı olmadığı vurgulandı.

PFDK sevk kararı ve listede yer alan isimler

TFF, 30 Eylül tarihinde, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca son 5 yıl içinde bahis oynadığı tespit edilen yöneticilerin 30 Eylül'den itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edileceğini duyurmuştu. Samsunspor ile ilişkilendirilen ve listede 384 ila 390 sıra numaraları arasında gösterilen kişiler şu şekilde: Ali Asal, Seyit Ali Kindal, Giray Şen, Rıfat Yılmaz, Serkan Kaya, Gökhan Kutlu ve Zafer Erdoğan. Kulüp, bu sınıflandırmanın kamuoyunda yanıltıcı sonuçlara yol açtığını belirtti.

Kulüp ile dernek ayrımı vurgulandı

Samsunspor'un resmi açıklamasında özellikle şu ifade dikkat çekti: "Söz konusu kişilerin Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. ile idari ve resmi, doğrudan hiçbir bağı bulunmamaktadır." Açıklamada, bu kişilerin Samsunspor Kulübü Derneği bünyesinde görev yaptığı; ancak Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. altında hiçbir görev almadıkları kaydedildi.

Kulübün metninde ayrıca, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.'nin yönetim kurulunun Yüksel Yıldırım başkanlığında, yönetim kurulu üyeleri Evren Öztürk ve Veysel Bilen tarafından yönetildiği hatırlatıldı. Böylece sevk listesinde adı geçen şahısların A.Ş. yönetimiyle ilişkilendirilmesinin teknik olarak doğru olmadığı savunuldu.

Kulüp, konuya ilişkin yanlış sınıflamanın giderilmesi için 1 Ekim tarihli resmi başvurunun Türkiye Futbol Federasyonu'na yapıldığını; olayın ayrıntılı şekilde incelenmesi, bundan sonra benzer açıklamalar öncesinde kulüpten bilgi alınması ve kamuoyunun düzeltilmiş bilgiyle bilgilendirilmesi talebinde bulunulduğunu belirtti. Ayrıca açıklamada, kulübün uğradığı ve uğrayabileceği zararlar nedeniyle tüm hukuki haklarını saklı tuttuğu bildirildi.

Yönetimin açıklaması, hem hukuki ayrımın vurgulanması hem de kulübün itibarının korunmasına yönelik adımların atıldığı mesajını taşıyor. Samsunspor, TFF'den düzeltme talep ederken benzer karışıklıkların önüne geçilmesi için daha sıkı iletişim ve teyit mekanizmalarının önemine işaret etti.

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ADI GEÇEN KİŞİLERİN KULÜBÜN...

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ADI GEÇEN KİŞİLERİN KULÜBÜN İDARİ VE RESMÎ, DOĞRUDAN HİÇBİR BAĞI BULUNMADIĞINI BELİRTEREK, SEVK LİSTESİNDE ADI GEÇEN KİŞİLERİN HİÇBİRİNİN BU YAPININ İÇİNDE YER ALMADIĞINI, GEREKLİ İTİRAZLARI YAPTIKLARINI SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Emre Kargın, hakemlikten uzaklaştırma iddialarıyla Ferhat Gündoğdu ve gazeteci h...
images

Konyaspor Başakşehir sınavına Masuaku ve Andzouna ile hazırlanıyor
images

Sporu 81 ile yayma hedefi 9. mali genel kurulda netleşti
images

Kulüp lisanslarında 44 ulusal, 11 UEFA lisansı verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Fatih'te Ayvansaray'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Trump Flydubai vakasında İran'ı sorumlu tuttu; başkan yardımcısı JD Vance farklı görüş açıkladı

Bingöl'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp