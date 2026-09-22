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Kulüplerin sesi: çözüm için bakanlığa, cumhurbaşkanına kadar gideceğiz

Rafet Orhan, 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı olarak kulüplerin maddi ve altyapı sorunlarını federasyona, bakanlığa ve gerekirse cumhurbaşkanına iletecek.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kulüplerin sesi: çözüm için bakanlığa, cumhurbaşkanına kadar gideceğiz

Rafet Orhan'dan çözüm odaklı bir dönem vaadi

3. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına seçilen Küçükçekmece Sinopspor Başkanı Rafet Orhan, görevinin sorumluluğunu vurgulayarak kulüplerin yaşadığı sorunları merkezi mercilere taşıyacaklarını açıkladı. Orhan, 54 kulüpten oluşan Birlik adına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mecnun Otyakmaz ve 3. ve 2. Ligler Kulüpler Birliği Başkanı Murat Şahin ile koordineli bir çalışma yürüteceklerini söyledi. Gerektiğinde talepleri bakanlığa, hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar iletip çözüm arayışına gireceklerini belirtti.

kulübün hedefleri ve altyapı planları:

Orhan, Küçükçekmece Sinopspor başkanlığında dördüncü yılını geride bıraktıklarını ve bu sezon da bir üst lige yükselme hedefiyle hareket ettiklerini söyledi. Kulübün, ilçede profesyonel lige çıkan ilk takımlardan biri olduğuna dikkat çekti ve sahalarının olmasına karşın ilçe stadı eksikliğinin sürdüğünü ifade etti. Orhan, 'Allah nasip ederse bu sene içinde temeli atılarak, gelecek sene stadımızda maçlarımızı oynamaya başlayacağız' diyerek yeni tesis hedeflerine işaret etti.

maddi sıkıntılar ve yerel destek çağrısı:

Birlik başkanı olarak öncelikli gündem maddelerini anlatan Orhan, 3. Lig kulüplerinin en büyük sorunlarından birinin maddiyat olduğunu vurguladı. Türk futbolunun gelişimi için ilçede kaymakam, belediye, iş insanları; il düzeyinde ise vali, milletvekilleri ve belediyelerin kulüplere sahip çıkmasının gerekliliğini anlattı. Kendi kulübünde 5 yaşından başlayıp üst seviyeye kadar sporcu yetiştirildiğini belirterek, şu an 500'ün üzerinde sporcuya ulaştıklarını aktardı. Ayrıca ilçede kendileri dışından 42 tane futbol kulübü olduğunu ve Küçükçekmece'nin büyük bir futbol potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Orhan, yerel iş dünyası, özel okullar, üniversiteler ve diğer kurumların spora bütçe ayırması için belediye ve kaymakamlıktan model oluşturma beklentisini dile getirdi. Bu modelin federasyona taşınarak Türkiye genelinde uygulanabilecek bir destek mekanizmasına dönüşmesini hedeflediklerini kaydetti.

sezon hedefleri ve camiaya mesaj:

Takımın sezon başında Bolu'da bir aylık kamp yaptığını ve lig hedeflerini ciddiyetle takip ettiklerini belirten Orhan, yönetim kurulu ve teknik ekibe duyduğu güveni ifade etti. Oyuncularını 'evlatlarımız' olarak tanımlayan başkan, formayı giyenlerin kulübün şerefini taşıdığını vurguladı. Şu anda averajla ikinci olduklarını söyleyen Orhan, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemenin camianın en büyük arzusu olduğunu aktardı. Konuşmasını rakip kulüplere başarı dilekleriyle sonlandırdı ve 54 kulübün tümüne iyi temennilerini iletti.

3. LİG KULÜPLER BİRLİĞİ VE KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR BAŞKANI RAFET ORHAN, KULÜPLERİN YAŞADIĞI...

3. LİG KULÜPLER BİRLİĞİ VE KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR BAŞKANI RAFET ORHAN, KULÜPLERİN YAŞADIĞI SORUNLARI İLGİLİ BAKANLIĞA, GEREKİRSE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A İLETEREK ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAKLARINI SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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