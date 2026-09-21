Kulüplerle buluşma: Anadolu Üniversitesi'nde yeni dönemin renkli açılışı

Anadolu Üniversitesi'nde oryantasyon kapsamında kulüplerle tanışma etkinliği

Anadolu Üniversitesi'nde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon programları sürüyor. Bu kapsamda Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Öğrenci Kulüpleri Stant Şenliği Sinema Anadolu Sokağı'nda başladı ve kampüs yaşamına canlı bir başlangıç sağladı.

standlarda tanıtım ve öğrencilerin ilgisi:

Etkinlikte üniversitenin farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, stantlarda çalışmalarını ve faaliyet alanlarını tüm öğrencilere tanıttı. Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi; stantlarda kulüp üyeleriyle doğrudan iletişim kurma, faaliyetleri yerinde görme ve sorularını sorma fırsatı buldu.

Kulüpler, öğrencilere ilgi alanlarına göre katılım yollarını, düzenledikleri etkinlikleri ve gönüllü projelerini anlattı. Bu tür tanıtım günleri, öğrencilerin akademik programın dışındaki sosyal, kültürel ve sanatsal imkânları keşfetmeleri açısından temel bir rol oynuyor.

rektör ziyareti ve mesajı:

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de etkinlik alanını ziyaret ederek Sinema Anadolu Sokağı'ndaki stantları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Öğr. Gör. Emre Çömlekçi etkinlikte yer alarak kulüp temsilcileri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Adıgüzel, kulüplerin öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine katkı sunduğuna dikkat çekti ve üniversite yaşamının akademik eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle zenginleşmesinin önemini vurguladı. Yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin öğrencilerin görüş ve beklentilerini dinleyen Adıgüzel, öğrencilere başarı dileklerini iletti ve kulüplere çalışmalarında kolaylık diledi.

Etkinlik, öğrencilere kulüp seçeneklerini görme ve ilgi duydukları topluluklara katılma olanağı sağlarken kampüs içi sosyal ağların oluşmasına da katkı veriyor. Öğrenci Kulüpleri Stant Şenliği, Sinema Anadolu Sokağı'nda 25 Eylül'e kadar devam edecek; şenlik süresince öğrenciler farklı kulüplerin faaliyetleri hakkında bilgi edinip diledikleri kulüplere kayıt olabilecekler.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİLER KULÜPLERLE BULUŞTU