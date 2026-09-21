Dolar 48,7992 +0,08%
Euro 56,0071 +0,01%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.875,05 -0,97%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,30 -4,02%
--°

Kulüplerle buluşma: Anadolu Üniversitesi'nde yeni dönemin renkli açılışı

Anadolu Üniversitesi'ndeki Öğrenci Kulüpleri Stant Şenliği, yeni öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmesine ve aktif kulüp katılımına zemin hazırlıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Kulüplerle buluşma: Anadolu Üniversitesi'nde yeni dönemin renkli açılışı

Anadolu Üniversitesi'nde oryantasyon kapsamında kulüplerle tanışma etkinliği

Anadolu Üniversitesi'nde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon programları sürüyor. Bu kapsamda Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Öğrenci Kulüpleri Stant Şenliği Sinema Anadolu Sokağı'nda başladı ve kampüs yaşamına canlı bir başlangıç sağladı.

standlarda tanıtım ve öğrencilerin ilgisi:

Etkinlikte üniversitenin farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, stantlarda çalışmalarını ve faaliyet alanlarını tüm öğrencilere tanıttı. Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi; stantlarda kulüp üyeleriyle doğrudan iletişim kurma, faaliyetleri yerinde görme ve sorularını sorma fırsatı buldu.

Kulüpler, öğrencilere ilgi alanlarına göre katılım yollarını, düzenledikleri etkinlikleri ve gönüllü projelerini anlattı. Bu tür tanıtım günleri, öğrencilerin akademik programın dışındaki sosyal, kültürel ve sanatsal imkânları keşfetmeleri açısından temel bir rol oynuyor.

rektör ziyareti ve mesajı:

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de etkinlik alanını ziyaret ederek Sinema Anadolu Sokağı'ndaki stantları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Öğr. Gör. Emre Çömlekçi etkinlikte yer alarak kulüp temsilcileri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Adıgüzel, kulüplerin öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine katkı sunduğuna dikkat çekti ve üniversite yaşamının akademik eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle zenginleşmesinin önemini vurguladı. Yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin öğrencilerin görüş ve beklentilerini dinleyen Adıgüzel, öğrencilere başarı dileklerini iletti ve kulüplere çalışmalarında kolaylık diledi.

Etkinlik, öğrencilere kulüp seçeneklerini görme ve ilgi duydukları topluluklara katılma olanağı sağlarken kampüs içi sosyal ağların oluşmasına da katkı veriyor. Öğrenci Kulüpleri Stant Şenliği, Sinema Anadolu Sokağı'nda 25 Eylül'e kadar devam edecek; şenlik süresince öğrenciler farklı kulüplerin faaliyetleri hakkında bilgi edinip diledikleri kulüplere kayıt olabilecekler.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİLER KULÜPLERLE BULUŞTU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİLER KULÜPLERLE BULUŞTU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bandırma'da yurtlar yeni döneme hazır: 6 yurt ve 6 bin 392 yatak kapasitesiyle
images

avrasya üniversitesi yüzde 99 doluluk ve 10 bine yaklaşan hedefle yeni dönemi aç...
images

yks verileri kontenjan politikasını yeniden tartışmaya açtı
images

Şahinbey'de gençler geleceğin teknolojisi için ter döktü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da dijitalden çıraklığa altı adımlık kalkınma planı

Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı

Gürsu'da çay ocağı önünde silahlı saldırı: husumetli kişi ağır yaralandı

Trafikte makas atan sürücünün Pendik'te paylaştığı görüntü 90 bin TL ceza getirdi

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı