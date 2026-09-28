Kumbağ açıklarında denizde yüzerek ilerleyen karaca tekne yolcularını şaşırttı

Olay ve görüntüler:

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi açıklarında tekneyle denize açılan vatandaşlar, Marmara Denizi'nde su yüzeyinde ilerleyen bir hayvan fark etti. İlk bakışta ne olduğu anlaşılamayan hayvana yaklaşan vatandaşlar, karacayı gördü ve o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Karacanın denizdeki hali:

Görüntülerde karacanın başını suyun üzerinde tutarak yüzdüğü ve denizde ilerlemeye devam ettiği yer alıyor. Durum, tekne yolcuları arasında şaşkınlık uyandırdı; kimsenin müdahale edip etmediği kayıtlarda görülmüyor.

Olası nedenler ve bilinmeyenler:

Karacanın denize nasıl ulaştığı, yüzerek kıyıya ulaşıp ulaşamadığı veya bir kurtarma girişiminin olup olmadığına ilişkin bilgi edinilemedi. Vahşi hayvanların denize çıkmasının kaçma, yön kaybı veya suya düşme gibi nedenlerle açıklanabileceği değerlendiriliyor, ancak olayla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE TEKNEYLE DENİZE AÇILAN VATANDAŞLAR, MARMARA DENİZİ'NDE YÜZEN BİR KARACAYLA KARŞILAŞTI. KARACANIN DENİZDE İLERLEDİĞİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.