Kümbet Mahallesi'nde 2 bin 658 hatimle 1001 hatim geleneği yaşatıldı

Kümbet Mahallesi'nde 11. kez 1001 Hatim programı

Erzurum'da yaklaşık 500 yıldır devam eden 1001 Hatim geleneği, Palandöken ilçesi Kümbet Mahallesi'nde düzenlenen törenle sürdürüldü. Bu yıl programı Hacı Selami Aydın öncülüğünde gerçekleştirildi ve toplam 2 bin 658 hatim okundu.

Okunan hatimlerin duası, mahalle sakinlerinin katılımıyla Kümbet Mahallesi Camiinde yapıldı. Gelenek, Pir Ali Baba Hazretleri tarafından başlatılmış olup asırlar boyunca kentte yaşatıldı.

geleneğin manevi ve kültürel boyutu:

Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, programda yaptığı konuşmada 1001 Hatim geleneğinin kentin Kur'an-ı Kerim'e olan bağlılığının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Çapçı, geleneğin sadece şehir merkezinde değil mahalle ve köylerde de canlı tutulmasının önemine işaret ederek bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasında tüm Erzurumlulara görev düştüğünü belirtti.

programın katılımcıları ve düzenlenişi:

Dua programına İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Palandöken İlçe Müftüsü Selman Coşkun, Yakutiye İlçe Vaizi Zeki Aybas, MHP Palandöken İlçe Başkanı Abdullah Karaoğlu, Lalapaşa Camii İmam Hatibi Ali Turhan, Bakırcı Camii İmam Hatibi Ömer Turhan ile Erzurum'dan din görevlileri, emekli imam hatipler, hafızlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Programa uzak yerlerden gelen konuklara, Mehmet Tanoğlu Same Yemek Fabrikası tarafından ikram sağlandı. Erzurum'un bu köklü dini ve kültürel geleneğinin önümüzdeki yıllarda da farklı mahallelerde düzenlenecek programlarla sürdürülmesi hedefleniyor.

ERZURUM'DA YAKLAŞIK 500 YILDIR YAŞATILAN 1001 HATİM GELENEĞİ, ERZURUM'A BAĞLI PALANDÖKEN İLÇESİ KÜMBET MAHALLESİ'NDE DÜZENLENEN PROGRAMLA DEVAM ETTİ. HACI SELAMİ AYDIN'IN ÖNCÜLÜĞÜNDE BU YIL 11'İNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA 2 BİN 658 HATİM OKUNDU.