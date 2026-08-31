Kumda yükselen umut: Ören'de plaj voleybolu şöleni

Ören plajlarında iki gün süren gençlik ve rekabet:

Burhaniye ilçesinde düzenlenen 3. Ören Plaj Voleybolu Yıldız Kızlar Turnuvası Ören plajlarında büyük ilgi gördü. İki gün süren organizasyona 18 takım katıldı ve takımlar toplam 24 maç oynadı. Etkinlik, genç sporcuların yaz döneminde açık havada ve kum sporuyla hazırlıklarını sürdürmeleri açısından önem taşıdı.

Müsabaka sonuçları:

Turnuvada dereceye giren takımlar şu şekilde sıralandı: Burhaniye Belediyespor A Takımı birinci, Kuzey Ege Gelişimspor ikinci, Burhaniye Belediyespor B takımı üçüncü ve Balıkesir TED Voleybol Spor Kulübü dördüncü oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalar düzenlenen törende takdim edildi.

Ödül töreni ve değerlendirmeler:

Ödüller, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, voleybol temsilcisi Hseyin Şahin, Yazı İşleri Müdürü Muhammet Selcioğlu ve Veteriner Hekim Uğur Tarhal tarafından sporculara verildi. Törende konuşan Başkan Deveciler, 18 takımın iki günde 24 maç yaptığını hatırlatarak belediyenin spora desteğinin süreceğini vurguladı.

Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden Voleybol Antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu, etkinliği "mükemmel" olarak nitelendirdi ve özellikle 13-14 yaşındaki kız sporcuların yaz tatilinde aktif kalmalarının, voleyboldan uzaklaşmamalarının ve kumun koordinasyonlarına sağladığı katkının önemine dikkat çekti. Bedestenlioğlu, düzenleyenleri kutlayıp gençlere bundan sonraki voleybol yaşamlarında başarılar diledi.

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