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Kumköy sahili'nde koruma ve temizlik seferberliği

Aksu Belediyesi, caretta carettaların yuvalama alanı Kumköy Sahili'nde temizlik yaptı; yetkililer çevrenin korunması için vatandaşlara çağrı yaptı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Kumköy sahili'nde koruma ve temizlik seferberliği

Kumköy sahili'nde koruma ve temizlik seferberliği

Aksu Belediyesi, nesli tehlike altındaki caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Kumköy Sahili'nde düzenli temizlik çalışmaları yürüttü. Bölgenin korunmasına yönelik önlemler ve saha temizliği, hem doğanın hem de sahili kullananların sağlıklı bir çevrede bulunması amacıyla sürdürülüyor.

yapılan çalışmalar:

Kumköy Sahili, Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasında yer alıyor ve 300 bin metrekarelik alan ile 3,2 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip. Nitelikli Doğal Koruma Alanı statüsündeki bu sahil, caretta carettaların üreme ve yuvalama alanları arasında bulunduğu için özel önem taşıyor. Bu nedenle Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediye ait çöp araçlarının sahilin iç kesimlerine girmemesine özen gösteriyor ve sahilde periyodik aralıklarla temizlik yapıyor.

vatandaşa çağrı:

Yetkililer, belirli aralıklarla yapılan temizlik çalışmalarına rağmen çevresel atıklar ve duyarsız kullanım nedeniyle sahilde kirliliğin sürdüğünü vurguladı. Kumköy Sahili'nin korunmasında vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığına dikkat çeken belediye, sahili kullananların çöplerini sahil girişinde bulunan çöp konteynerlerine bırakmalarının hem çevre kirliliğinin önlenmesine hem de alanın korunmasına katkı sağlayacağını belirtti.

AKSU BELEDİYESİ, NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ CARETTA CARETTA DENİZ KAPLUMBAĞALARININ YUVALAMA ALANI...

AKSU BELEDİYESİ, NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ CARETTA CARETTA DENİZ KAPLUMBAĞALARININ YUVALAMA ALANI OLAN KUMKÖY SAHİLİ’NDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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