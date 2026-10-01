Kumluca'da akşam sağanağı denizden çıkan hortumu karaya taşıdı, iki sera hasar gördü

Kumluca'da akşam sağanağı ve hortum:

Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, bölgeyi olumsuz etkiledi. Yağış ilerleyen saatlerde fırtınaya dönüştü ve deniz üzerinde oluşan bir hortum karaya doğru ilerledi.

oluşum ve zamanlaması:

Olay, 17.30 sıralarında başladı. Hortum, Mavikent Mahallesi açıklarında denizde oluştuktan sonra karaya ulaştı ve kıyı hattında etkili oldu.

seralara verilen zarar ve görüntüler:

Hortumun karaya ulaşmasıyla birlikte bölgedeki seralarda hasar meydana geldi. Yetkililerce aktarıldığına göre 2 sera zarar gördü. O anlar, bölgedeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde hortumun seralara temas ettiği ve sera örtülerinde yırtılmalar olduğu görülüyor.

ilçe merkezindeki etkiler:

İlçe merkezinde de yoğun yağışın yol açtığı su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililer ve ekiplerin sahada hasar tespiti yaptığı, meteorolojik uyarıların takip edildiği öğrenildi. Olayla ilgili yetkililerden gelecek bilgilere göre ilave değerlendirmeler yapılacak.

Kumluca’da sağanak etkili oldu, denizde çıkıp karaya ulaşan hortum seralara zarar verdi