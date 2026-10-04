Kumluca'da esnafın talepleri masaya yatırıldı

Kumluca'da kaymakam ve başkan esnafla buluştu

Ulus Kaymakamı Melikşah Şahin, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt'u makamında iade-i ziyarette bulundu. Görüşme, makam sohbetinin ardından belde esnafıyla sürdürülen buluşmayla devam etti.

görüşmenin ana gündemi:

Toplantıda esnafın çalışma koşulları, gündelik ihtiyaçları ve beklentileri ele alındı. Kaymakam Şahin ve Başkan Bozkurt, esnafın ilettiği talepleri dikkatle dinledi ve not aldı; sorunların yerinde tespiti amaçlandı.

esnafla karşılıklı dilekler:

Şahin ve Bozkurt, pazar esnafına bereketli işler ve işlerinde kolaylıklar dileyerek yerel ticaretin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Esnaf temsilcileri ise beklentilerinin takip edilmesini talep etti.

Samimi bir ortamda geçen görüşmede karşılıklı bilgi paylaşımı öne çıktı; yetkililer, esnafın taleplerini kayıt altına aldı ve gerekli adımların değerlendirilmesi için notlar tuttu.

ULUS KAYMAKAMI MELİKŞAH ŞAHİN, KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT İLE ESNAFIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ.