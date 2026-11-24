Kumluca'da öğretmenlerle samimi kahvaltı

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında ilçedeki öğretmenlerle bir araya geldi. Program, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirildi; Bozkurt, katılımcılarla sohbet etti ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

Katılım ve program detayları:

Kahvaltıya, Kumluca Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Kumluca Yatılı Bölge Okulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri katıldı. Birlikte geçirilen sürede eğitim yaşamına dair gözlemler paylaşıldı, öğretmenlerin okul ve öğrencilerle ilgili deneyimleri dinlendi. Programın sonunda öğretmenlere küçük hediyeler takdim edildi ve günün anlamına vurgu yapıldı.

Başkanın mesajı:

Başkan Mustafa Bozkurt, konuşmasında öğretmenlerin çocukların eğitiminde üstlendiği rolü vurgulayarak onlara teşekkür etti. Bozkurt, öğretmenlerin fedakârlıklarına dikkat çekerek hepsinin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı ve kendilerine sağlık, mutluluk ile başarı dolu bir gelecek diledi.

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZKURT, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDENİYLE DÜZENLENEN KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ.