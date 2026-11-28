Kumru'da ahşap ev yangını

Ordu'nun Kumru ilçesinde, Kurtuluş Mahallesi Keşlik Sokak üzerinde Mehmet Elsıkma'ya ait iki katlı eski bir ahşap evde yangın çıktı. Evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Müdahale ve söndürme:

Yangını fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe belediyesi ekiplerinin de desteğiyle itfaiye ekipleri, koordineli çalışma sonucu alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeni ve olası hasara ilişkin değerlendirme yapılmak üzere yetkililerce inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE