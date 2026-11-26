Erva Bayraklı Bolu'da kürsüye çıktı:

Ordu'nun Kumru ilçesinden sporcu Erva Bayraklı, Bolu'da düzenlenen 9. Açık Balkan Wushu Kungfu Şampiyonası ve Avrasya Kupası'nda Balkan şampiyonu oldu. Şampiyonada Bayraklı, uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağı temsil ederek ilçesinin gururu haline geldi.

turnuvada temsil ve başarı:

Organizasyonun yapıldığı otelde gerçekleşen müsabakalarda Erva Bayraklı, gösterdiği performansla jüri ve izleyicilerin takdirini kazandı. Elde ettiği dereceyle sporcunun ismi Balkan birincisi olarak kayıtlara geçti.

ilçe ve spor camiasının tebrikleri:

Başarı ilçede sevinçle karşılandı; Bayraklı tebrik edildi ve gelecekteki müsabakalarda başarılarının devamı dilendi. Yerel çevreler ve sporcular, elde edilen derecenin Kumru için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

ORDU’NUN KUMRU İLÇESİNDEN ERVA BAYRAKLI, BOLU’DA DÜZENLENEN 9. AÇIK BALKAN WUSHU KUNG FU ŞAMPİYONASI VE AVRASYA KUPASI’NDA BALKAN ŞAMPİYONU OLDU.