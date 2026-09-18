Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Kumrunun yuvası için 45 gün kontak kapattı

Mardin'in Torbacık köyünde çiftçi Osman Ece, traktörüne yuva yapan kumru ve içindeki iki yumurtayı korumak için tarla işlerini 45 gün erteledi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kumrunun yuvası için 45 gün kontak kapattı

Mardin'de kumru çiftçinin tarlasını bekletiyor:

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Torbacık köyünde çiftçilik yapan Osman Ece, traktörünün üzerine yuva kuran kumruyu gördü. Yuvada iki yumurta olduğunu fark eden Ece, yavruların kanatlanıp uçana kadar tarla işlerine ara verme kararı aldı. Bu nedenle traktörünü yaklaşık 45 gün kullanmayacağını belirtti.

Çiftçinin gerekçesi:

Traktörün yanına gittiğinde durumu fark ettiğini anlatan Ece, sözlerini şöyle aktardı: "Bir kumru traktörümüzün üzerine yuva yaptı. Yaklaşık 45 gün onu bekleyeceğiz. Yavruları uçana kadar bekleyeceğim, şu an yumurta dönemindeler. Bu yüzden traktörümü çalıştıramayacağım. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Şu an onları bekleyeceğim uçana kadar."

Doğaya saygı ve köy yaşamı:

Ece'nin kararı, hem kuşların zarar görmemesi hem de köyde doğaya gösterilen saygı açısından örnek teşkil ediyor. Kısa süreli iş aksamaları olsa da, Ece önceliğinin yavruların güvenliği olduğunu vurguladı ve çevresine de bu hassasiyeti hatırlattı.

Olay, küçük bir köy yaşantısında doğa ile tarım arasındaki dengenin nasıl korunduğuna dair somut bir örnek oluşturdu; Ece, yavrular uçana dek traktörünü kullanmayacağını yineledi.

Mardin&#039;de traktörüne yuva yapan kumru için tarla işlerini erteledi, kontak kapattı

Mardin'de traktörüne yuva yapan kumru için tarla işlerini erteledi, kontak kapattı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı
images

Bursa'da 'fetheden lezzetler' temalı gastronomi festivalinde akşam yoğunluğu
images

Burdur'da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü düzenlendi
images

Kütahya'da ahilik mirası sergilendi: dürüstlük ve dayanışma öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü