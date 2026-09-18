Kumrunun yuvası için 45 gün kontak kapattı

Mardin'de kumru çiftçinin tarlasını bekletiyor:

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Torbacık köyünde çiftçilik yapan Osman Ece, traktörünün üzerine yuva kuran kumruyu gördü. Yuvada iki yumurta olduğunu fark eden Ece, yavruların kanatlanıp uçana kadar tarla işlerine ara verme kararı aldı. Bu nedenle traktörünü yaklaşık 45 gün kullanmayacağını belirtti.

Çiftçinin gerekçesi:

Traktörün yanına gittiğinde durumu fark ettiğini anlatan Ece, sözlerini şöyle aktardı: "Bir kumru traktörümüzün üzerine yuva yaptı. Yaklaşık 45 gün onu bekleyeceğiz. Yavruları uçana kadar bekleyeceğim, şu an yumurta dönemindeler. Bu yüzden traktörümü çalıştıramayacağım. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Şu an onları bekleyeceğim uçana kadar."

Doğaya saygı ve köy yaşamı:

Ece'nin kararı, hem kuşların zarar görmemesi hem de köyde doğaya gösterilen saygı açısından örnek teşkil ediyor. Kısa süreli iş aksamaları olsa da, Ece önceliğinin yavruların güvenliği olduğunu vurguladı ve çevresine de bu hassasiyeti hatırlattı.

Olay, küçük bir köy yaşantısında doğa ile tarım arasındaki dengenin nasıl korunduğuna dair somut bir örnek oluşturdu; Ece, yavrular uçana dek traktörünü kullanmayacağını yineledi.

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