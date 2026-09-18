Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Kumruyla ortak yaşam: traktörünü yavrular uçana dek kullanmayacak

Mardin'in Torbacık köyünde yaşayan Osman Ece, traktörüne yuva yapan kumruyu korumak için tarla işlerini 45 gün erteleyip yavrular uçana kadar bekleyecek.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:19

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 16:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kumruyla ortak yaşam: traktörünü yavrular uçana dek kullanmayacak

Traktörün üstüne yuva kuran kumru, çiftçiyi işten alıkoydu

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Torbacık köyünde çiftçilik yapan Osman Ece, tarlasına gitmek üzere yanına gittiğinde traktörünün üzerine bir kumrunun yuva kurduğunu fark etti. Yuvadaki 2 yumurta nedeniyle Ece, tarladaki çalışmaları erteleme kararı aldı.

Neden bekliyor:

Ece, yuvaya zarar gelmemesi için traktörünü kullanmayacağını, yavruların dünyaya gelip kanatlanana kadar bekleyeceğini söyledi. Kararın temel gerekçesi olarak, yuvanın korunmasını ve kuşların güvenli şekilde büyümesini gösterdi.

Süre ve çiftçinin sözleri:

Çiftçi Ece, "Bir kumru traktörümüzün üzerine yuva yaptı. Yaklaşık 45 gün onu bekleyeceğiz. Yavruları uçana kadar bekleyeceğim, şu an yumurta dönemindeler. Bu yüzden traktörümü çalıştıramayacağım. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Şu an onları bekleyeceğim uçana kadar" dedi.

Bu karar, Ece'nin tarla işlerini geçici olarak ertelemesine yol açarken, traktörün yaklaşık 45 gün boyunca kullanılmayacağı belirtildi.

MARDİN&#039;DE TRAKTÖRÜNE YUVA YAPAN KUMRU İÇİN TARLA İŞLERİNİ ERTELEDİ

MARDİN'DE TRAKTÖRÜNE YUVA YAPAN KUMRU İÇİN TARLA İŞLERİNİ ERTELEDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı
images

Bursa'da 'fetheden lezzetler' temalı gastronomi festivalinde akşam yoğunluğu
images

Burdur'da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü düzenlendi
images

Kütahya'da ahilik mirası sergilendi: dürüstlük ve dayanışma öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü