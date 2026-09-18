Kumruyla ortak yaşam: traktörünü yavrular uçana dek kullanmayacak

Traktörün üstüne yuva kuran kumru, çiftçiyi işten alıkoydu

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Torbacık köyünde çiftçilik yapan Osman Ece, tarlasına gitmek üzere yanına gittiğinde traktörünün üzerine bir kumrunun yuva kurduğunu fark etti. Yuvadaki 2 yumurta nedeniyle Ece, tarladaki çalışmaları erteleme kararı aldı.

Neden bekliyor:

Ece, yuvaya zarar gelmemesi için traktörünü kullanmayacağını, yavruların dünyaya gelip kanatlanana kadar bekleyeceğini söyledi. Kararın temel gerekçesi olarak, yuvanın korunmasını ve kuşların güvenli şekilde büyümesini gösterdi.

Süre ve çiftçinin sözleri:

Çiftçi Ece, "Bir kumru traktörümüzün üzerine yuva yaptı. Yaklaşık 45 gün onu bekleyeceğiz. Yavruları uçana kadar bekleyeceğim, şu an yumurta dönemindeler. Bu yüzden traktörümü çalıştıramayacağım. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Şu an onları bekleyeceğim uçana kadar" dedi.

Bu karar, Ece'nin tarla işlerini geçici olarak ertelemesine yol açarken, traktörün yaklaşık 45 gün boyunca kullanılmayacağı belirtildi.

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