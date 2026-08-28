Kumsalda 16 takım sahne alıyor: Kocaali'de plaj futbolu şampiyonası

Kocaali sahilinde plaj futbolu şampiyonası başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle Kocaali Sahili'nde düzenlenen plaj futbolu şampiyonasına 16 takım ve toplam 160 sporcu katılıyor. Müsabakalar kum sahada gerçekleştiriliyor ve turnuva saha içinde yoğun bir programla sürdürülüyor.

maç anlatımı ve program:

Turnuvadaki karşılaşmalar, spor spikeri Oktay Sarı tarafından canlı olarak anlatılıyor. Organizasyonda final karşılaşmalarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda oynanması planlanıyor.

etkinlikler ve katılım:

Organizasyon kapsamında müsabakaların yanı sıra vatandaşların katılımına açık özel yarışmalar ve çeşitli oyunlar düzenlenecek. Etkinlikler sahilde spor ve eğlenceyi bir araya getirerek katılımcılara farklı aktivite imkânları sunmayı hedefliyor.

SAKARYA'NIN KOCAALİ İLÇESİNDE KOCAALİ SAHİLİ'NDE DÜZENLENEN 16 TAKIMIN TER DÖKECEĞİ PLAJ FUTBOLU ŞAMPİYONASI BAŞLADI.