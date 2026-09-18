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Kumsmall'da eylül fırsatları: halı ve kırtasiye festivalleri eş zamanlı

Kumsmall AVM'de 18-27 Eylül arasında Halı ve Ev Tekstili Festivali sürüyor; halılar 999 TL'den, ipek halılar 9 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kumsmall'da eylül fırsatları: halı ve kırtasiye festivalleri eş zamanlı

Kumsmall'da eylül fırsatları:

Kumsmall AVM, Kayseri'de mobilya, moda, lezzet ve eğlenceyi bir araya getiren alışveriş adresi olarak Eylül ayında yeni fırsatlarla ziyaretçilerini karşılıyor. Halı ve Ev Tekstili Festivali, 18-27 Eylül tarihlerinde düzenleniyor ve evini yenilemek isteyenlere geniş seçenekler sunuyor.

Festivalin öne çıkanları:

Etkinlik kapsamında halılar 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, daha özel tercihler için ipek halılar 9 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla vitrine çıkıyor. Halıdan ev tekstiline uzanan ürün grupları, uygun fiyatlı alternatiflerden lüks seçeneklere kadar farklı ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. Festival, 27 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kırtasiye ve alışveriş çeşitliliği:

Halı ve Ev Tekstili Festivali ile eş zamanlı olarak devam eden Kırtasiye Festivali ise okul ve ofis ihtiyaçlarına yönelik fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kumsmall, 365 gün fuar konseptiyle yüzlerce mağazada binlerce çeşidi bir arada sunarak ziyaretçilere aynı çatı altında çoklu alışveriş imkânı sağlıyor.

Etkinlikler, ev tekstilini güncellemek veya yeni bir halı almak isteyenler için dönemsel indirimler ve geniş ürün yelpazesi sunuyor. Ziyaretçiler, farklı bütçelere uygun seçenekleri inceleyerek ihtiyaçlarına göre tercih yapabiliyor.

MOBİLYA, MODA, LEZZET VE EĞLENCENİN ADRESİ KUMSMALL AVM’DE YENİ BİR FIRSAT RÜZGÂRI BAŞLADI. HALI...

MOBİLYA, MODA, LEZZET VE EĞLENCENİN ADRESİ KUMSMALL AVM’DE YENİ BİR FIRSAT RÜZGÂRI BAŞLADI. HALI VE EV TEKSTİLİ FESTİVALİ ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLARKEN, KIRTASİYE FESTİVALİ DE DEVAM EDİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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