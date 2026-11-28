Kunar'da okul yakınındaki patlama: bilanço ağırlaşıyor

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetine bağlı Andar Ser bölgesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi, 110'dan fazla kişi yaralandı.

Patlamanın yeri ve etkileri:

Olay, bir okulun yakınında bulunan ve madencilik şirketlerine ait olduğu belirtilen patlayıcı madde deposunda gerçekleşti. Yetkililer, ölenler arasında çoğunluğun öğrenci olduğunu bildirirken, yaralananların sayısının 110'un üzerinde olduğu kaydedildi.

Güvenlik ve soruşturma:

Afganistan İçişleri Bakanlığı, patlamanın ihmal ve yetersiz önlem sonucu meydana geldiğini açıkladı. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Afganistan'ın Kunar vilayetindeki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlamada can kaybı çoğu öğrenci olmak üzere 10'a yükseldi, 110'dan fazla kişi de yaralandı.