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Kundu'da 4 kilometrelik yol yenilemesi COP31 hazırlıkları kapsamında

Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 öncesi Kundu'da Yaşar Sobutay Bulvarı'nda 4 km'lik güzergahta altyapı, plentmiks, sıcak asfalt ve peyzaj yapıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Kundu'da 4 kilometrelik yol yenilemesi COP31 hazırlıkları kapsamında

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin COP31 hazırlıkları hız kesmiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 9-20 Kasım tarihlerinde Expo alanında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesinde yol ve altyapı düzenlemelerine ağırlık veriyor. Kundu bölgesinde, Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde toplam 4 kilometrelik bir güzergahta etaplar halinde yürütülen çalışmalar Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından planlı biçimde sürdürülüyor.

Yapılan işler ve kapsamı:

Proje kapsamında altyapı hazırlıkları tamamlanan bölümlerde sıcak asfalt serimine geçilirken, yolun 1,7 kmlik bir kesimi bölünmüş yola dönüştürülüyor. Güzergâh boyunca toplam 3,4 km bisiklet yolu inşa ediliyor; aynı zamanda kaldırım ve peyzaj düzenlemeleri ile birlikte 3 km yağmursuyu hattı çalışması gerçekleştiriliyor. Fen İşleri ekipleri, etap etap ilerleyerek yol bütünlüğünü sağlama odaklı çalışmaları sürdürüyor.

Malzeme kullanımı ve trafik düzenlemesi:

Belediyenin açıklamalarına göre etaplı çalışmalar süresince 25 bin 700 ton plentmiks temel malzemesi serildi. İlk duyuruda 20 bin 500 ton sıcak asfalt öngörülmüşken, devam eden etap bilgilerinde 20 bin 700 ton sıcak asfaltın serileceği ifade edildi. Çalışmalar boyunca bir şerit asfalt işlemi için kapatılırken, diğer şerit araç trafiğine açık tutulacak; böylece ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

Yaşar Sobutay Bulvarı'nın Acısu Çayı ile Aksu Çayı arasındaki kesiminde yürütülen bu yenileme çalışmaları, COP31 sürecinde kente gelecek yerli ve yabancı misafirlerin ulaşım konforunun artırılması hedefiyle planlandı. Belediye yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının amaçlandığını belirtiyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAŞAR SOBUTAY BULVARI&#039;NDA TOPLAM 4 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTA ETAPLAR...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAŞAR SOBUTAY BULVARI'NDA TOPLAM 4 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTA ETAPLAR HALİNDE ASFALT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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