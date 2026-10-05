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Kupa rotası Akşehir: Eskişehirspor hazırlıklara erken start verdi

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda 7 Ekim'de deplasmanda 1922 Akşehir SK ile oynayacağı maç için tesislerde hazırlıklara başladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kupa rotası Akşehir: Eskişehirspor hazırlıklara erken start verdi

Eskişehirspor kupa hazırlıkları

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kapsamında 7 Ekim Çarşamba günü deplasmanda 1922 Akşehir SK ile oynayacağı karşılaşma için tesislerinde hazırlıklara başladı.

antrenmanlar ve süreç:

Kırmızı-siyahlı ekip tesislerinde toplanarak hazırlıklara start verdi. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların kupa mesaisi sürüyor ve takımın çalışmalarını maç gününe kadar devam ettireceği bildirildi.

hedef ve öncelikler:

Eskişehirspor için kupa maçları hem taktiksel denemeler hem de kadro derinliğini sınama açısından fırsat sunuyor. Takımın önceliği, maç gününde en iyi fiziksel ve zihinsel hazırda olmak; antrenmanlar bu doğrultuda şekillendirildi. 7 Ekimdeki deplasman karşılaşması öncesi çalışmaların yoğunluğu artarak devam edecek.

ESKİŞEHİRSPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU&#039;NDA OYNAYACAĞI 1922 AKŞEHİR SK KARŞILAŞMASININ...

ESKİŞEHİRSPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU'NDA OYNAYACAĞI 1922 AKŞEHİR SK KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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