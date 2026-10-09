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Kupada yeni tur eşleşmesi: Kayserispor'un rakibi Bitlis 1916 FSK

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kayserispor, TFF 3. Lig ekibi Bitlis 1916 FSK ile eşleşti; maçlar 27-29 Ekim 2026 tarihlerinde Bitlis'te oynanacak.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kupada yeni tur eşleşmesi: Kayserispor'un rakibi Bitlis 1916 FSK

Kupada yeni tur eşleşmesi: Kayserispor'un rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekiminde Kayserispor ile Bitlis 1916 FSK eşleşti. Kura, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerindeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekimi ve eşleşme detayları:

Kura sonucuna göre TFF 1.Lig temsilcisi Kayserispor, TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bitlis 1916 FSK ile karşılaşacak. Resmi takvimde 3. Eleme Turu maçlarının 27-28 veya 29 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanması planlanıyor ve eşleşmenin ev sahibi tarafı Bitlis olarak açıklandı.

Maç takvimi ve beklentiler:

Program netleştiğinde kesin tarih ve saat TFF tarafından ilan edilecek. Lig farkı nedeniyle eşleşme favori bir görüntü sunsa da, kupa maçlarında sürprizlerin sık görüldüğü biliniyor; bu eşleşme her iki takım için de ilerleme açısından önemli fırsatlar barındırıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU&#039;NDA KAYSERİSPOR&#039;UN RAKİBİ BİTLİS 1916 FSK OLDU.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU'NDA KAYSERİSPOR'UN RAKİBİ BİTLİS 1916 FSK OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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