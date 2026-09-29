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Küplü'de sulama kanallarında mahsur kalan balıklar amatörlerin çabasıyla göletlere taşındı

Edirne'nin Küplü beldesinde amatör olta balıkçıları ile Doğa Koruma Derneği üyeleri, sulama kanallarında mahsur kalan balıkları göletlere taşıyarak kurtardı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:11

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Küplü'de sulama kanallarında mahsur kalan balıklar amatörlerin çabasıyla göletlere taşındı

çalışmanın ayrıntıları:

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde, sulama kanallarında mahsur kalan balıkları fark eden Küplü Amatör Olta Balıkçıları ile Doğa Koruma Derneği üyeleri çalışma başlattı. Dernek başkanı İbrahim Arıcı ve ekip tarafından kanallardan özenle toplanan balıklar, zarar görmemeleri için dikkatle taşındı.

balıkların doğal ortama döndürülmesi:

Toplanan balıklar, Küplü'de bulunan göletlere taşınarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yapılan çalışma ile balıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla doğal ortamlarına yeniden kazandırılması sağlandı.

EDİRNE&#039;NİN MERİÇ İLÇESİNE BAĞLI KÜPLÜ BELDESİNDE, SULAMA KANALLARINDA MAHSUR KALAN BALIKLAR...

EDİRNE'NİN MERİÇ İLÇESİNE BAĞLI KÜPLÜ BELDESİNDE, SULAMA KANALLARINDA MAHSUR KALAN BALIKLAR, AMATÖR OLTA BALIKÇILARI VE DOĞASEVERLER TARAFINDAN KURTARILARAK GÖLETLERE BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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