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Kur cephesinde sakin başlangıç: dolar 48,2610, euro 55,9610 liradan

İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 48,2590/48,2610 (alış/satış), euro 55,9590/55,9610 seviyelerinden haftaya başladı; son kapanışta dolar 48,24, euro 56,23.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kur cephesinde sakin başlangıç: dolar 48,2610, euro 55,9610 liradan

döviz piyasasında açılış fiyatları

Serbest piyasada yeni haftaya girilirken İstanbul Kapalıçarşı'da işlem fiyatları sınırlı dalgalanmayla seyrediyor. Alış ve satış rakamları, piyasada temkinli bir başlangıca işaret ediyor.

alış ve satış rakamları:

İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 48,2590 liradan alınırken 48,2610 liradan satılıyor. Euro ise 55,9590 liradan alınmakta, 55,9610 liradan satılmaktadır.

önceki kapanışla karşılaştırma:

Son kapanışta dolar 48,24 liradan, euro ise 56,23 liradan satılmıştı. Buna göre dolar açılışta hafif yükseliş gösterirken, euro önceki kapanış seviyesinin altında işlem görüyor.

Alış-satış farkı her iki para biriminde de çok düşük; bu durum piyasa açılışında likiditenin makul ve volatilitenin sınırlı olduğunu düşündürüyor.

DOLAR 48,2610 LİRADAN, EURO İSE 55,9610 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.

DOLAR 48,2610 LİRADAN, EURO İSE 55,9610 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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