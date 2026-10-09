Kura heyecanı: Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü tur eşleşmeleri ve açıklamalar

Kura çekimi Riva Hasan Doğan tesislerinde tamamlandı

Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda kulüp başkanı ve temsilcisi yer aldı. Organizasyonun ardından 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi; müsabakalar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Hacıosmanoğlu'nun mesajları:

Kura çekimi sırasında konuşan Başkan Hacıosmanoğlu, A Milli Kadın Takımı'nın Slovenya ile oynayacağı play-off maçına ve milli takımlardaki başarılara vurgu yaptı. Hacıosmanoğlu, "Öncelikle bugün A Milli Kadın Takımımız, 2027 Dünya Kupası’na katılma yolunda Slovenya ile play-off maçında karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı’nda oynanacak maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Milli takım oyuncularımıza şimdiden canıgönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra görme engelliler milli takımlarının Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısına dikkat çeken Hacıosmanoğlu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve milli takımları tebrik etti. TFF başkanı, kupaya katılan takımlara teşekkür ederek format değişiklikleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Kupanın formatında ve katılımcı yapısında öne çıkanlar:

Hacıosmanoğlu, bu sezondan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finaller dışında tek maç eleme usulü ile oynandığını belirtti. Bu düzenleme sayesinde takımların geçen sezona göre daha az maç yapacağı, maç trafiğinin hafifleyeceği ve rekabetin korunacağı vurgulandı. Ayrıca organizasyonun ilk iki turunun bölgesel olarak düzenlendiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, bu turda önceki turlardan yükselen 31 takım ile birlikte 6 Süper Lig ekibinin de aralarında bulunduğu toplam 72 takımın mücadele edeceğini hatırlattı. Sezon sonunda kupada yer alacak takım sayısının ise 146 olacağı ifade edildi.

Başkan, kupanın kulüplere UEFA Avrupa Ligi'ne katılım yolunu açtığını, her takımın kendi hikâyesini yazma fırsatı bulduğunu ve özellikle alt liglerden gelen oyuncular için ulusal düzeyde görünürlük sağladığını belirterek takımlar ve oyuncular için yeni başarı hikâyeleri temenni etti.

3. eleme turu eşleşmeleri:

Sakaryaspor - Bursa Yıldırımspor

Elazığspor - Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü

GMG Kastamonuspor - 24 Erzincanspor

Etimesgut Spor - Gaziantep FK

Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediye

Ağrı 1970 - İstanbulspor

Balıkesirspor - Arnavutköy Belediye

Fethiyespor - Eyüpspor

Düzcespor - Isparta 32 Spor

Eskişehirspor - Iğdır FK

Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat

Adana 01 FK - Kütahyaspor

Yeni Mersin İdmanyurdu - Muşspor

Pazarspor - Aliağa FK

Alanyaspor - 12 Bingölspor

İnegölspor - Sebatspor

Serik Spor - Hakkari Zap Spor Kulübü

Orduspor 1967 - Vanspor FK

Ankara Demir - Gemlik Sümerbey

Gençlerbirliği - Karaköprü Belediye

Karabük İdmanyurdu - İskenderunspor

Ankaraspor - Kırklarelispor

Menemen FK - Karacabey Belediye

Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinopspor

Şanlıurfaspor - Gölcükspor

İnegöl Kafkas - Kahramanmaraş İstiklal

Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı

Kasımpaşa - Çorluspor 1947

Fatih Karagümrük - Somaspor

Adaletgücü - MKE Ankaragücü

Bitlis Spor 1916 - Kayserispor

Kars 36 Spor - Antalyaspor

Boluspor - Karşıyaka

52 Orduspor FK - 1461 Trabzon FK

Gebzespor - Yeşilyurt Spor Kulübü

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - 68 Aksaray Belediyespor

3. eleme turunda başarılı olan ekipler, kupada bir üst tura yükselme mücadelesi verecek. Tüm kulüplere kura sonucunun hayırlı olmasını diliyoruz ve müsabakaların sakatlıksız, fair-play içinde geçmesini temenni ediyoruz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURUNDA EŞLEŞMELER YAPILAN KURA ÇEKİMİYLE BELLİ OLDU.