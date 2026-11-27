kışın etkisi nehir yüzeyinde kendini gösterdi:

Ardahan'da süregelen soğuk hava ve kar yağışı sonucunda Kura Nehri'nin yüzeyinde kısmi buzlanma başladı. Gece saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 15,6 dereceye kadar inerken, Göle ilçesinde termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi.

ince buz tabakaları ve akıntının rolü:

Sıcaklıkların düşmesiyle nehrin bazı kesimlerinde oluşan ince buz tabakaları, akıntının etkisiyle su üzerinde hareket ederek farklı görünümler oluşturdu. Birbirinden ayrılan ve nehir boyunca sürüklenen bu parçalar, izleyenlere küçük yüzen buzulları andıran bir manzara sundu. Özellikle kıyıya yakın ve akıntının daha yavaş olduğu bölgelerde buzlanma daha belirgin hale geldi.

Su yüzeyinde bir araya gelen küçük buz kütleleri, soğuk havanın günlük yaşamdaki etkisini görsel olarak ortaya koydu. Oluşan bu görüntüler, kentin karla kaplı doğasıyla birleşince fotoğraf ve görüntü arayanların ilgisini çekti.

yerel gözlemler ve günlük hayat:

Yetkililer ve yerel halk, nehirdeki kısmi donmanın ulaşım veya altyapı üzerinde anlık bir sorun yaratmadığını belirtse de, soğuk hava koşularının devam etmesi halinde buzlanmanın genişleyebileceğine dikkat çekiyor. Mevcut durum, Ardahan'da kış koşullarının etkisini güçlü biçimde hissettirdiğini gösteriyor.

Kura Nehri'nin yüzeyi buz tutmaya başladı