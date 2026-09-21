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Kura Nehri'nde kıyıya vuran onlarca balık endişe yarattı

Ardahan'ın Göle ilçesi Sürügüden köyü yakınlarında Kura Nehri'nde onlarca ölü balık bulundu; İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü numune alarak inceleme başlattı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kura Nehri'nde kıyıya vuran onlarca balık endişe yarattı

Sahada yürütülen çalışmalar:

Ardahan’ın Göle ilçesi sınırları içindeki Sürügüden köyü yakınlarında vatandaşların ihbarı üzerine Kura Nehri’nde çok sayıda ölü balık tespit edildi. Olay bildirilince bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Göle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve saha incelemeleri başlatıldı.

Ekipler, nehirde ve kıyıda yaptıkları ilk tespitlerde ölümlerin birden fazla noktada yoğunlaştığını belirledi. Saha raporlarına göre balık ölümleri 3 farklı noktada yoğunlaşmış ve kıyıya vuran onlarca balık olduğu kaydedildi.

numune alma ve analiz süreci:

İncelemeler kapsamında hem sudan hem de ölü balıklardan numune alındı. Amaç, ölümlerin kaynağını objektif verilerle tespit etmek olduğundan numunelerin laboratuvar analizleri bekleniyor ve sonuçlar incelenerek net bulgular paylaşılacak.

ilk bulgular ve beklenen değerlendirmeler:

Saha incelemelerinde ekipler, su koşullarına dair ön değerlendirme yaptı. İlk tahmine göre suyun çözünmüş oksijen seviyesi, balıkların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli kritik eşik değerinin altında olabilir. Kesin neden, alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre belirlenecek.

Yetkililer, inceleme tamamlanana kadar bölgedeki gözlem ve önlemlerin süreceğini bildirdi. Sonuçlar açıklandığında olayın nedenine ilişkin daha net bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak.

KURA NEHRİ&#039;NDE ÇOK SAYIDA BALIK ÖLDÜ

KURA NEHRİ'NDE ÇOK SAYIDA BALIK ÖLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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