Kur’an kursunda kumar bağımlılığı eğitimi verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Yenimahalle Kur'an Kursu'nda kursiyerler için kumar bağımlılığı eğitimi düzenlendi. Program, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Programı kapsamında gerçekleştirildi.

eğitimin içeriği:

Eğitimde, kumar bağımlılığının birey üzerindeki psikolojik etkileri ile aile ve toplum ilişkilerine olan yansımaları ele alındı. Kursiyerlere bağımlılığın belirtileri, risk faktörleri ve bağımlılıkla başa çıkma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara, destek mekanizmalarına ulaşma yolları ve erken müdahalenin önemi de aktarıldı.

kurumların rolü:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Kumar bağımlılığı yalnızca bireyi değil, ailesini ve çevresini de etkileyen önemli bir sorun. Bu konuda farkındalığın artırılması ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Yerel sosyal hizmet merkezlerinin düzenlediği bu tür eğitimlerin, hem erken farkındalık hem de toplumda dayanışma sağlama açısından etkili olması hedefleniyor. Yetkililer, benzer programların devam edeceğini belirtti.

BİLECİK'İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE KUR'AN KURSU KURSİYERLERİNE KUMAR BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİ VERİLDİ.