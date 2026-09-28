Dolar 48,9770 +0,12%
Euro 55,7046 -0,07%
Bist 12.529,04 -2,87%
Altın Gram 6.587,69 -3,18%
EUR/USD 1,1369 -0,22%
Brent Petrol 99,00 +1,60%
--°

Kürekler çevre için seferber oldu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 'Mavi Miras' projesiyle Emre Turan ve SUP ile kano sporcuları su yüzeyi ve kıyılarda çevre temizliği yaptı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kürekler çevre için seferber oldu

mavi miras etkinliği:

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen 'Mavi Miras - Sularımızı Kürekle Temizliyoruz' etkinliğinde SUP ve kano sporcuları su yüzeyi ve kıyılarda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Etkinlik, Türkiye Kano Federasyonu'nun desteği ve yetkilendirmesiyle hayata geçirildi.

etkinliğin amacı:

Proje, Emre Turan tarafından başlatıldı. Hedef, iç suların ve kıyıların temizlenmesine katkı sağlamak, çevre bilincini artırmak ve su sporlarıyla ilgilenenleri ortak bir amaç etrafında buluşturmaktır. Turan, SUP ve kano ekipmanlarının su üzerinde ulaşılması zor bölgelere erişim avantajını yalnızca spor yapmak için değil, doğal alanların korunmasına katkı sağlamak amacıyla da kullanmak istediklerini belirtti.

uygulama ve sonuçlar:

Gönüllüler, SUP ve kano ekipmanlarıyla denize açılarak kıyı şeritleri ve su yüzeyindeki atıkları topladı. Etkinlikte çok miktarda çöp toplandığı ve ekiplerin ulaşılması güç bölgelere erişerek temizlik yaptığı bildirildi. Organizatörler, Mavi Miras'ı dönemsel bir etkinlik olmaktan çıkarıp bir kültür haline getirmeyi ve farklı şehirlerdeki sporculara, kulüplere ve su sporlarıyla ilgilenenlere örnek olacak sürdürülebilir bir hareket başlatmayı hedeflediklerini vurguladı.

SAMSUN’UN 19 MAYIS İLÇESİNDE &quot;MAVİ MİRAS – SULARIMIZI KÜREKLE TEMİZLİYORUZ&quot; SOSYAL SORUMLULUK...

SAMSUN’UN 19 MAYIS İLÇESİNDE "MAVİ MİRAS – SULARIMIZI KÜREKLE TEMİZLİYORUZ" SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA SUP VE KANO SPORCULARI, SU YÜZEYİNDE VE KIYIDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İtfaiye haftasında Elazığ'da ücretsiz fidan dağıtımı
images

Develi'de yağışın aniden bastırması günlük yaşamı aksattı
images

Rize'de Derepazarı'nda normalleşme için hasar tespit ve destek seferberliği
images

İncekaya krateri'nde doğa, tarih ve spor bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Türkiye ve Gürcistan arasında hava harekâtı planlama kursu başarıyla tamamlandı

İtfaiye haftasında Elazığ'da ücretsiz fidan dağıtımı

Şiddetli yağışlar toprak kaymalarına neden oldu; Hindistan ve Nepal'de 70 kişi yaşamını yitirdi

Cizreli gençler TEKNOFEST Güneydoğu'ya hazır

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi