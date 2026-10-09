Kürşad Zorlu: fon meslesinde denetleme ve hesaplaşma süreci işletiliyor

Kürşad Zorlu’dan fon meslesine ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kocaeli’de katıldığı Türk Dünyası Gençlik Buluşması kapsamında partisinin il başkanlığında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Zorlu, kamuoyunu meşgul eden fon iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürece müdahil olduğunu ve kapsamlı bir denetlemenin başlatıldığını söyledi.

Denetim ve yargı süreci:

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirdiğini aktardı. Hazırlanan rapor doğrultusunda adli, idari ve siyasi tüm süreçlerin titizlikle takip edildiğini belirten Zorlu, milletin güveninin bu meseleyi çözmede belirleyici olduğunu ifade etti. Zorlu, partinin hataları gizlemeyeceğini, hatalı uygulamaların ayıklanacağını şu sözlerle özetledi: çürük dalları keseceklerini ancak kökün ve gövdenin geleceğe uzanmaya devam edeceğini vurguladı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası ve süreçte adı geçen başka isimlere yönelik iddialara değinen Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönelttiği prensibi hatırlatarak yanlış yapanların kenara çekileceğini, devletin gereğini yapacağını söyledi.

Muhalefet eleştirisi ve siyasi duruş:

Zorlu, muhalefeti eleştirerek, somut çözüm önerisinden yoksun, sürekli ülkeyi geriye çeken bir yaklaşım içinde olduklarını savundu. Muhalefetin iddialarını 'sahte' ve karıştırıcı bulduğunu söyleyen Zorlu, iftira ve karalama siyaseti yerine hukukun işlemesine izin verilmesini istedi. Partisinin şeffaf ve hesap verebilir bir duruş sergilediğini, bu kararlılıkla yoluna devam edeceğini ifade etti.

Türk dünyası vizyonu ve ekonomik koridorlar:

Gençlik buluşmasında dış politika ve ekonomik işbirliklerine de değinen Zorlu, dünyada üç ana kriz dalgası olduğunu; enerji ve gıda krizi, ticaret savaşları ve adalet-vicdan sorunlarının öne çıktığını söyledi. Zorlu, Türk dünyasının enerji havzasının önemine işaret ederek dünya enerji kaynaklarının yaklaşık %15’inin bu alandan geçtiğini belirtti.

Ticarette Orta Koridorun önemini vurgulayan Zorlu, Çin’den Avrupa’ya uzanan yaklaşık 600 milyar dolarlık ticaret kapasitesine işaret etti. Kars’tan Dilucu’ya uzanan 224 kilometrelik demiryolu projesinin inşasının sürdüğünü, Azerbaycan hattının tamamlandığını ve Nahçıvan bağlantısının devreye girmesiyle kapasitenin artacağını kaydetti.

Seçim hedefi ve gençlik mesajı:

2028 seçimleriyle ilgili de konuşan Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için çalışacaklarını ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. Ekonomide atılacak adımların yakında paylaşılacağını, vatandaşın refahı, güvenliği ve huzurunun sağlanmasının parti için öncelik olduğunu belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi’nin 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara’da yapılacağını anımsatan Zorlu, Kocaeli toplantısının bu zirveye hazırlık niteliği taşıdığını ve gençlerin görüşlerinin sonuç bildirgesine yansıtılması için çalışma yürütüleceğini ifade etti.

Toplantının ardından Zorlu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek programını tamamladı.

ZORLU, "BİZ ÇÜRÜK DALLARIMIZI KESERİZ AMA BİZİM BU KÖKÜMÜZ, GÖVDEMİZ GELECEĞE UZANMAYA DEVAM EDECEKTİR. BUNDAN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN" DEDİ.