Kurslardan atölyeye: Akdenizli kadınlar kendi işlerini kurdu

Mersin merkez ilçe Akdeniz Belediyesi bünyesindeki Kültür ve Sanat Evlerinde verilen meslek edindirme ve el sanatları eğitimleri, kadınların kendi işlerini kurmasına ve düzenli gelir elde etmesine kapı aralıyor. Kursiyerler, öğrendikleri becerileri kısa sürede üretime dönüştürerek hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de ekonomik olarak güçleniyor.

kursların katkısı:

Kültür ve Sanat Evleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında kadınlara ücretsiz eğitim imkânı sunuyor. Kurs programlarında dikiş ve el sanatları başta olmak üzere pratik üretim becerileri öğretiliyor; kursiyerler günlük kıyafetlerin yanı sıra yöresel giysi üretimi de yaparak siparişleri karşılıyor.

Çilek Mahallesi'nden Zahide Kent (50) ve Ayşe Ertaş (40) kurslarda edindikleri dikiş ve el sanatları becerileriyle kendi iş yerlerini açtı. Kadınlar, mahalle sakinlerinden gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor ve ürettikleriyle hem mesleki deneyim kazanıyor hem de gelir elde ediyor.

ziyaret ve moral:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci iş yerlerini açan Kent ve Ertaş'ı ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı ve emekleri nedeniyle onları tebrik etti. Beşikci, kadınların meslek edinerek ekonomik hayata daha güçlü şekilde katılmasının önemine vurgu yaptı.

yaygın destek ve hedefler:

Akdeniz Belediyesi bünyesindeki 11 Kültür ve Sanat Evi, kursların yaygınlaşmasını sağlayarak kadınlara sadece meslek edinme değil aynı zamanda sosyalleşme ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı da sunuyor. Belediye, kadınların üretime katılmalarını ve ekonomik hayatta daha aktif rol üstlenmelerini desteklemeye devam ediyor.

Bu çalışmalar, yerel düzeyde hem istihdamı hem de kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefliyor; kursiyerlerin atölye açma süreci ise örnek bir dönüşüm hikâyesi olarak öne çıkıyor.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ KÜLTÜR VE SANAT EVLERİNDE DÜZENLENEN MESLEK EDİNDİRME VE EL SANATLARI KURSLARINA KATILAN KADINLAR, ALDIKLARI EĞİTİMLERİ KENDİ İŞ YERLERİNİ AÇARAK KAZANCA DÖNÜŞTÜRÜYOR.