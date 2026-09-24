Kürsüde netanyahu'ya yönelen tepkiler sosyal medyada dünya gündeminde

BM kürsüsünde yankılanan sosyal medya tepkileri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşması öncesi ve sırasında, sosyal medyada yöneltilen tepkiler geniş biçimde paylaşıldı. Kullanıcılar Gazze’deki insani durumu ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını gündeme taşıyan paylaşımlar yaptı ve kısa sürede yoğun etkileşim elde eden bir hareketlilik oluştu.

sosyal medyada öne çıkan etiketler:

Paylaşımlarda özellikle #NetanyahuCenturysMurderer etiketi yaygın şekilde kullanıldı. Kullanıcılar, Gazze’deki insani koşullara dikkat çeken içerikler, fotoğraf ve videolar ile birlikte etiketi paylaşarak hem Türkiye’de hem de uluslararası düzeyde gündem oluşturdu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki Gazze ve Filistin vurguları da sosyal medya paylaşımlarında sıkça yer aldı; Erdoğan’ın konuşmalarından bölümler ve Filistin’e ilişkin mesajlar etiketle birlikte aktarıldı.

salondan gelen fiziksel protesto:

Netanyahu kürsüye çıktığında, bazı ülke temsilcilerinin salonu terk ederek protesto gösterisinde bulunduğu bildirildi. Bu gelişme sosyal medya tepkilerini güçlendiren unsurlardan biri olarak yorumlandı ve hem dijital hem de fiziksel tepkiler, konuşma sırasında ve sonrasında geniş yankı buldu.

İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU’NUN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GENEL KURULU’NDAKİ KONUŞMASI ÖNCESİ VE SIRASINDA SOSYAL MEDYADA NETANYAHU’YA YÖNELİK TEPKİLER GENİŞ YANKI BULDU.