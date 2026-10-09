Kurşunlu Han'da edebiyatın az bilinen yüzleri Edebiyat Gazinosu'nda sahne aldı

Şiir Evi etkinlikleri Kurşunlu Han'da yoğun ilgi gördü

Manisa Şehzadeler Belediyesi'nin desteğiyle tarihi Kurşunlu Han'da her hafta düzenlenen Şiir Evi Etkinlikleri, bu hafta edebiyat dünyasının tanınmış isimlerinin hayatlarındaki bilinmeyen ayrıntıları odağına aldı. Manisalı yazarlar Orhan Haşim Elmalı ve Engin Topuz öncülüğünde gerçekleşen program, edebiyat meraklılarından tam not aldı.

etkinlikte konuşulanlar:

Programın bu bölümünde Balzac, Shakespeare, Edgar Allan Poe, Charles Dickens gibi dünyaca ünlü yazarların yanı sıra Salvador Dali ve Picasso gibi ressamların yaşamlarından az bilinen kesitler tartışıldı. Türk edebiyatından Şukufe Nihal, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ülkü Tamer'in hayatlarına dair ilginç detaylar ve edebiyatta kullandıkları hayvan motifleri katılımcılarla paylaşıldı. Zaman zaman şiirlerin de okunduğu program, hem bilgi aktarımı hem de edebi örneklerle zenginleştirildi.

izleyici etkileşimi ve gelecek planı:

Etkinlik, izleyicilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla interaktif bir söyleşiye dönüştü; katılımcıların Orhan Haşim Elmalı ve Engin Topuz'a yönelttiği sorular programın canlılığına katkı sağladı. Tarihi mekânda gerçekleştirilen ilk sezonun ikinci bölümü yoğun bir katılımla tamamlandı. Öte yandan Orhan Haşim Elmalı programın üçüncü bölümünün önümüzdeki ay yapılacağını duyurdu ve Şiir Evi takviminin düzenli olarak sürdürülmeye devam edeceği belirtildi.

MANİSA'DA ŞEHZADELER BELEDİYESİNİN DESTEKLERİYLE TARİHİ KURŞUNLU HAN'DA HER HAFTA DÜZENLENEN 'ŞİİR EVİ ETKİNLİKLERİ'NDE BU HAFTA, EDEBİYAT DÜNYASININ ÖNEMLİ YAZARLARININ AZ BİLİNEN ÖZELLİKLERİ ELE ALINDI.