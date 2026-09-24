Kurşunlu'da yeni yollar hayatı kolaylaştırıyor

İnegöl Belediyesi, hızla gelişen Kurşunlu Mahallesi'nde altyapı eksiklerini gidermek amacıyla kapsamlı bir sathi kaplama çalışması yürüttü. Yeni yapılaşmanın başladığı ancak boş arsaların da bulunduğu bölgede, vatandaşların günlük ulaşımını kolaylaştırmak ve çevre koşullarını iyileştirmek hedeflendi.

yapılan çalışma detayları:

Belediye ekipleri, 8 sokakta toplam 1300 metre uzunluğunda sathi kaplama uygulaması gerçekleştirdi. Çalışmayla birlikte yaklaşık 9 dekar alan kaplanmış oldu. Bu uygulama sayesinde bölge, yaz aylarında tozdan, kışın ise çamurdan arındırıldı; sokakların kullanım konforu önemli ölçüde arttı.

Belediye Başkanı Alper Taban ve beraberindeki heyet, tamamlanan çalışmayı yerinde inceledi. Başkan Taban, projenin başlangıç ve bitiş tarihlerini paylaşarak bölgedeki ihtiyaçların belediye tarafından takip edildiğini vurguladı ve ekiplerin talepler doğrultusunda hızlı biçimde müdahale ettiğini belirtti.

gelecek planları ve yatırımlar:

Kurşunlu'nun büyüyen yapısına paralel olarak belediye, sadece sathi kaplama ile yetinmiyor. Bölgede planlanan parke taşı çalışmaları için Büyükşehir Belediyesi'nden malzeme temin edilecek ve işçilik belediye ekiplerince yapılacak. Ayrıca mahalledeki okulun giriş-çıkış düzenlemesi de yeni açılan sokalar üzerinden sağlanarak ana yol trafiğinin yükü azaltılmaya çalışılacak.

Başkan Taban, Kurşunlu'nun değerine dikkat çekerek bölgenin tarımsal üretimi, sıcak su kaynakları ve çilek üretimi gibi yerel özelliklerini hatırlattı; halkın gayretine değinerek belediyenin kentin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına devam edeceğini ifade etti.

Özetle, Kurşunlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen 2-10 Eylül tarihli sathi kaplama çalışması, sokakların kullanımını kolaylaştırdı ve bölgedeki altyapı çalışmalarının devam edeceğinin sinyalini verdi.

İNEGÖL BELEDİYESİ, KURŞUNLU MAHALLESİNDE YAPILAŞMANIN BAŞLADIĞI BÖLGELERDE 8 SOKAKTA 1300 METRE UZUNLUĞUNDA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.