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Kurt korkusuyla kaçan keçi dağlık alanda kurtarılmayı bekliyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Resuluşağı'nda kurttan kaçan bir keçi dağlık alanda mahsur kaldı; mahalle sakinleri ve muhtar kurtaramadı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:23

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Kurt korkusuyla kaçan keçi dağlık alanda kurtarılmayı bekliyor

Kurt korkusuyla kaçan keçi dağlık alanda mahsur kaldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Resuluşağı Mahallesinde kurttan kaçtığı belirtilen evcil bir keçi, dağlık bölgede uzun süre mahsur kaldı. Bölge sakinleri keçiyi kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Mahalle sakinlerinin çabaları:

Mahalle sakinlerinden Eyüp Toydaş, keçinin kurttan kaçarak söz konusu alana sığındığını ve uzun süredir burada mahsur bulunduğunu söyledi. Toydaş, kendi imkanlarıyla yapılan kurtarma çalışmalarında sonuç alınamadığını aktardı.

Muhtarın görüşü:

Mahalle Muhtarı Ramazan Karaman da keçinin kurtlardan kaçtığını ve dağlık bölgede mahsur kaldığını belirtti. Karaman, kurtarma çalışmalarının henüz olumlu netice vermediğini ifade etti.

MAHALLE MUHTARI RAMAZAN KARAMAN (SOLDA), BÖLGE SAKİNLERİNDEN EYÜP TOYDAŞ (SAĞDA)

MAHALLE MUHTARI RAMAZAN KARAMAN (SOLDA), BÖLGE SAKİNLERİNDEN EYÜP TOYDAŞ (SAĞDA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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