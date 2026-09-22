Kurtalan’da 17 okulun önünde yaya güvenliği için kapsamlı işaretleme çalışması

çalışmanın kapsamı:

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Kaymakamlık koordinesinde yürütülen çalışmada, 17 okul önündeki yol işaretlemeleri yenilendi. Uygulama, okul bahçelerine açılan cadde ve sokaklarda öncelikli olarak gerçekleştirildi.

uygulanan çalışmalar:

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri tarafından saha çalışması yapılarak, 'Önce Yaya' görselleri, yatay yaya geçitleri ve enine dur çizgileri standartlara uygun şekilde boyanıp tazelendi.

Yapılan işaretlemeler, görsel vurgunun güçlendirilmesi ve sürücülerin dikkatinin çekilmesi amacıyla özenle uygulandı. Çalışmada kullanılan malzeme türü veya işin tamamlanma süresiyle ilgili detay paylaşılmadı.

Çalışmayla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerinin sağlanması ve sürücülerin yaya geçitlerine yönelik farkındalığının artırılması hedefleniyor.

SİİRT'İN KURTALAN İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK VE SÜRÜCÜLERDE YAYA GEÇİDİ FARKINDALIĞINI ARTIRMAK AMACIYLA 17 OKULUN ÖNÜNDE YATAY TRAFİK İŞARETLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.