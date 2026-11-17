Kurtalan ekibi akreditasyon hazırlıklarını sürdürüyor:

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kurtalan Arama Kurtarma ekibi, akreditasyon sürecine hazırlanmak amacıyla eğitim çalışmalarına hız verdi. Ekip, muhtemel afet ve acil durumlarda daha etkin müdahale edebilmek için düzenli eğitim programları yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında ekip üyeleri, Siirt AFAD merkezinde AFAD tarafından gerçekleştirilen eğitim programına katıldı. Eğitimler; arama, kurtarma ve müdahale süreçlerindeki koordinasyon ile tatbikatlara odaklanıyor.

Tatil döneminde de eğitimlerine ara vermeyen ekip, gönüllülerle birlikte süregelen hazırlıklarını aksatmadan sürdürüyor ve mevcut kapasitesini güçlendirmeye odaklanıyor.

Hazırlık ve sorumluluk vurgusu:

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kurtalan İlçe Başkanı Veysel Yıldız, arama kurtarma çalışmalarının ciddi bir sorumluluk ve hazırlık gerektirdiğini belirtti. Yıldız, gönüllü ekip olarak afetlere hazır olmak için düzenli eğitim ve tatbikatlara önem verdiklerini ifade etti.

Akreditasyon hedefi:

Yıldız ayrıca, akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak olası afetlerde vatandaşlara en hızlı ve doğru şekilde ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Ekip, bu hedef doğrultusunda eğitim planlarını ve katılımını artırarak ilerlemeyi sürdürecek.

YEDİ BAŞAK KURTALAN EKİBİ AKREDİTASYON İÇİN EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR